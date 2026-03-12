Culleredo (A Coruña) apuesta por el yogalates: combinación de yoga y pilates, para sus mayores

Los mayores de Culleredo, en A Coruña, podrán cuidar su cuerpo y mente con el yogalates, una actividad que fusiona el yoga y el pilates. La iniciativa nace de la colaboración entre el Centro de Día de Culleredo, perteneciente al Consorcio Galego do Benestar de la Xunta de Galicia, y el Concello.

El yogalates se presenta como una actividad física suave que fusiona de manera armoniosa movimientos sencillos propios del yoga, el pilates y también del taichí. Además, las sesiones se completarán con ejercicios de respiración y relajación. Para participar no hace falta tener experiencia previa ni una condición física específica, siendo el único requisito tener "ganas de participar y sentirse mejor".

El programa comenzará el próximo 25 de marzo y se extenderá a todos los miércoles del año, a excepción de julio y agosto, en horario de 11:00 a 12:00. De marzo a junio, las sesiones tendrán lugar en Celas, en el Centro de Dinamización de Personas Mayores. Y de septiembre a diciembre serán en Vilaboa, en el Pazo de Villa Melania.

La actividad cuenta con un total de 20 plazas disponibles. El plazo límite para formalizar la inscripción terminará el 18 de marzo. Para formalizar las inscripciones o solicitar más información sobre la actividad, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través de los teléfonos 650 63 83 97 y 981 65 44 61.

Las plazas se irán adjudicando hasta completar el aforo. En el caso de registrarse más solicitudes que plazas ofertadas, se realizará un sorteo público, que tendrá lugar el 20 de marzo a las 11:00h en Villa Melania.