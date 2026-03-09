El PP de A Coruña reclama al Ayuntamiento la documentación sobre la sede del Mundial 2030

El Grupo municipal del Partido Popular ha reclamado al Ayuntamiento de A Coruña la entrega inmediata de toda la documentación relacionada con la candidatura de la ciudad como sede del Mundial 2030, así como la convocatoria de la Comisión Informativa Especial, tras denunciar que el Gobierno municipal no ha cumplido los compromisos adquiridos en la primera reunión celebrada el pasado 30 de enero.

Según explican los populares, en aquella reunión constitutiva se acordó que el Gobierno municipal remitiría durante el mes de febrero toda la documentación administrativa existente sobre la candidatura mundialista, además de convocar una nueva sesión de trabajo dentro de ese mismo mes.

Sin embargo, aseguran que a día de hoy, 9 de marzo, al menos el Grupo Popular no ha recibido "ni un solo papel" relacionado con este asunto.

Desde el PP señalan que la candidatura de A Coruña como sede del Mundial genera una gran expectación entre la ciudadanía, por lo que consideran imprescindible que el Gobierno local facilite información detallada sobre las gestiones realizadas.

En este sentido, reclaman que se dé cuenta tanto de las gestiones regladas como de cualquier negociación o contacto mantenido en torno al proyecto, con el objetivo de garantizar transparencia.

Los populares recuerdan además que la Comisión Especial acordó volver a reunirse en febrero para celebrar su primera sesión de trabajo, algo que, según denuncian, no se ha producido hasta la fecha ni se ha comunicado convocatoria alguna a los grupos municipales.

Por último, el Grupo Popular subraya que la situación cobra especial relevancia ante la visita anunciada de la FIFA prevista para el próximo 18 de marzo, en la que representantes del organismo internacional conocerán los avances de la ciudad para cumplir con los requisitos exigidos para ser sede del Mundial 2030.

Ante esta cita, el PP insiste en que es necesario que se remita cuanto antes la documentación y que se convoque la comisión para informar de los avances realizados.