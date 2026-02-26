A Coruña inicia el trámite para licitar el Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

El Concello da Coruña ha publicado este jueves el anuncio previo de la licitación para la concesión del contrato de gestión y explotación del Campo Municipal de Golf Torre de Hércules, con un valor estimado de 8.032.622 euros.

Este anuncio constituye el inicio del proceso de contratación y permitirá reforzar la transparencia, dar mayor difusión al proceso y facilitar que las empresas interesadas puedan conocer con antelación las condiciones de la futura convocatoria. Además, la publicación del anuncio previo posibilita la reducción de los plazos en la fase de presentación de ofertas, agilizando así la tramitación administrativa.

La licitación se tramitará mediante procedimiento restringido, una fórmula prevista en la legislación de contratos del sector público que garantiza la máxima solvencia técnica y profesional de las empresas que concurran. Se trata de una concesión de servicios, por la cual la entidad adjudicataria asumirá la gestión integral de las instalaciones municipales durante el período establecido.

Procedimiento de licitación

El procedimiento se desarrollará en dos fases diferenciadas. En una primera fase, las empresas interesadas deberán presentar su solicitud de participación acreditando su solvencia económica, financiera y técnica. Posteriormente, las candidatas seleccionadas serán invitadas a presentar sus ofertas técnicas y económicas, que se evaluarán conforme al principio de mejor relación calidad-precio.

El contrato cuenta con el correspondiente estudio de viabilidad económica y financiera, preceptivo según la Ley de Contratos del Sector Público, que avala la sostenibilidad del modelo propuesto. La concesión prevé además una inversión estimada de más de 1 millón de euros por parte de la adjudicataria para la modernización del campo y de las instalaciones, actuaciones que revertirán al patrimonio municipal.

La alcaldesa, Inés Rey, señaló que "la publicación de este anuncio previo responde a nuestro compromiso con la máxima transparencia y con la concurrencia pública, permitiendo que las empresas dispongan de tiempo suficiente para preparar sus propuestas y garantizando un proceso ágil y con todas las garantías".

Asimismo, Rey destacó además que "hablamos de una infraestructura deportiva importante para la ciudad. El objetivo es contar con un modelo de gestión profesional, moderno y sostenible, que permita mejorar las instalaciones, reforzar la oferta municipal de cursos y consolidar el campo de golf como espacio dinamizador del deporte y también de la proyección exterior de A Coruña".