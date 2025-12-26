La Medio Maratón de A Coruña estrenará meta en la plaza de María Pita en 2026

El Concello de A Coruña ya trabaja en la organización de la próxima edición del medio maratón, la C21, que se celebrará el domingo 1 de marzo de 2026 y estrenará una nueva línea de meta: la plaza de María Pita.

Por primera vez, la prueba de 21 kilómetros concluirá frente al Palacio Municipal, añadiendo un atractivo adicional a un recorrido ya definido que arrancará desde la avenida de Montoto y discurrirá por la avenida de La Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeno, plaza de Mina, Sánchez Bregua, plaza de Ourense, avenida Linares Rivas, avenida Primo de Rivera, plaza da Palloza, avenida del Ejército, Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se realizará el primer cambio de sentido.

A partir de ese punto, las y los corredores regresarán por el mismo itinerario hasta Ramón y Cajal, enlazando con Alcalde Marchesi, rotonda da Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército para acceder a la zona portuaria por la carretera del Puerto Petrolero de Oza.

Desde allí, la carrera continuará hasta la rotonda de San Diego y avanzará por la estrada do Peirao Leste, en un tramo de ida y vuelta que incluirá también A Palloza y Linares Rivas, antes de atravesar la rotonda interior del puerto y regresar hacia el centro urbano.

En la segunda mitad de la prueba, los corredores retornarán por Linares Rivas, plaza de Ourense, Sánchez Bregua y plaza de Mina, en dirección a Juana de Vega y San Andrés.

Continuarán por la rúa Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía hasta la rotonda de las Esclavas, donde darán la vuelta para recorrer el mismo trayecto de regreso.

Tras alcanzar de nuevo la zona del Matadero, avanzarán por el paseo marítimo Francisco Vázquez hasta la rotonda del Aquarium, regresando posteriormente por la avenida Pedro Barrié de la Maza, rúa Sol, San Andrés y rúa Nova, antes de atravesar Cantón Grande, avenida de La Marina y Puerta Real, culminando en la plaza de María Pita.

El trazado de 21.097,5 metros ya cuenta con la homologación oficial de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), después de valorar los avances de las obras en Los Cantones y asegurar que se trata de un espacio llano, sin pendientes, adecuado para su homologación.

A dos meses y medio de la prueba, ya hay más de mil personas inscritas entre la C21 y la 5K, siendo la mayoría para el medio maratón.