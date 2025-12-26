El libro 'Ese Uni' recopila en un tomo la histórica temporada en Europa del Baxi Ferrol

La afición del Baxi Ferrol ya tiene un libro con el que recordar la histórica temporada del equipo en la EuroCup Women, competición en la que resultó subcampeón. Este viernes se ha presentado Ese Uni, un volumen editado por Imprenta Provincial de la Deputación da Coruña con fotografías de Eduardo Hermida.

El libro repasa un año histórico en lo más alto del baloncesto europeo con una selección de fotografías y textos para recordar una hazaña deportiva que refleja "o esforzo colectivo, a paixón e o compromiso dun proxecto que conseguiu ilusionar a toda unha cidade".

A la presentación acudieron el deputado de Deportes, Antonio Leira, el presidente del Baxi, Santiago Rey y el impulsor del proyecto y fotógrafo, Eduardo Hermida.

Durante el acto, Leira destacó la importancia de preservar la memoria de los grandes hitos deportivos de la provincia en la que el Baxi es "un exemplo de como o deporte feminino pode xerar identidade, orgullo e ilusión. Síntome afortunado e orgulloso de ter vivido algúns partidos e momentos memorables, que me desmostraron que o Baxi é moito máis que un equipo".

Por su parte, Rey destacó el trabajo de las jugadoras, cuerpo técnico y personal del club. "É un libro para gardar, con fotos de artista, cunha visión diferente", dijo en relación a la obra.

Hermida, autor de las imágenes, explicó la conexión entre arte y deporte que le sirvió de inspiración para Ese Uni, un proyecto que también homenajea a Lino. "Atopei no Baxi unha gran familia", afirmó.