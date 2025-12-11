A Coruña activa una comisión sobre el Mundial 2030 entre reproches por la falta de avances en Riazor

El debate sobre el Mundial 2030 volvió a salir a colación en el pleno de A Coruña. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, abrió la presentación de una moción de su partido recordando que hace un año que la ciudad fue anunciada como sede y que, desde entonces, "todo son anuncios y ningún avance real". Aseveró solicitando la creación de una comisión informativa.

El popular criticó que la alcaldesa no haya ofrecido explicaciones claras sobre las obras de Riazor, pese a que se habló de una reforma para 48.000 espectadores, con un coste superior a los 100 millones, y de un supuesto inversor privado del que nunca más se supo. "¿Existía realmente?", lanzó.

Lorenzo lamentó que el Ayuntamiento siga sin detallar el proyecto, sin fechas de licitación, sin cifras de coste total, ni un reparto claro entre administraciones.

Comparó la situación con otros grandes proyectos: "En Coruña Marítima vimos a la alcaldesa en Nueva York trabajando por la ciudad; aquí no sabemos nada ni de la Xunta ni del Estado".

También señaló la ausencia de información al Deportivo, principal usuario del estadio, cuyo gerente declaró no conocer los planes que afectarán al aforo y a los partidos: "Me preocupa todo esto. Las Palmas ya tiene obra licitada; A Coruña, nada”.

El edil pidió "valentía" y que se cuente "toda la verdad" para evitar llegar a septiembre "sin nada que enseñar".

Desde el BNG, Fran Soto reprochó al PP que plantee una comisión "para preguntar o mínimo", calificándola de "apoio incondicional a un proxecto que ninguén coñece".

A su juicio, las preguntas sobre licitaciones o inversores "non van ao núcleo" y se quedan lejos de las dudas reales de la ciudadanía: retorno económico, mejora de infraestructuras, condiciones de explotación del estadio, impacto del aforo durante las obras o eventuales recortes en otras partidas municipales.

"Non brindamos apoio incondicinal a proxectos que non existen", advirtió. Aunque votaron a favor, garantizó que el BNG será "a oposición crítica que fiscalice o que PP e PSOE non queren fiscalizar".

El concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno, José Manuel Lage, celebró el tono "constructivo" del debate y confirmó el voto favorable del Ejecutivo local.

Agradeció que Lorenzo reconociese el "liderazgo de la alcaldesa" en otros proyectos estratégicos, como Coruña Marítima o la intermodal, y garantizó que la voluntad del Gobierno es "de diálogo, entendemento e acordo".

Aseguró que se están desbloqueando asuntos que "llevaban años en los cajones", y puso como ejemplo el inminente acuerdo para cerrar el capítulo Repsol y avanzar hacia el traslado al puerto exterior.

La propuesta se aprobó por unanimidad, activando una comisión que deberá arrojar luz sobre el futuro de Riazor y el papel de la ciudad en el Mundial 2030. Mientras tanto, el silencio sigue impuesto sobre un proyecto que tiene un año para ser un eje central en el proyecto de ciudad.