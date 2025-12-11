A Coruña acoge este fin de semana más de doce eventos deportivos con trascendencia

A Coruña afronta una de las semanas más intensas del calendario deportivo y se prepara para recibir a miles de deportistas y acompañantes llegados de ciudades como Lisboa, Alcorcón, Torrelavega, Avilés, Manlleu, Donosti, Mallorca, Gijón, Terrassa, Bilbao o Almería.

La variedad de pruebas, repartidas por casi todas las instalaciones municipales y de la Xunta de Galicia en la ciudad, volverá a situar a A Coruña como un referente del deporte gallego y estatal.

La programación arranca este jueves con uno de los eventos más esperados: el duelo de la WSE Champions League entre el Hockey Club Liceo y el Sporting de Portugal en el Palacio de los Deportes de Riazor, un choque que medirá a dos de los equipos más potentes del continente.

El viernes será el turno de una velada federada de boxeo en el Polígono de Pocomaco y del Torneo de Nadal de Frontenis Pre-Feminino en la Torre, que reunirá a jugadoras en una cita ya consolidada entre los aficionados.

El sábado concentrará algunos de los platos fuertes de la semana. El Palacio de los Deportes de Riazor será escenario de la I Copa Deputación de Baile Deportivo, una prueba inédita en Galicia que reunirá a más de 300 bailarines de España y Portugal.

A escasos metros, el Rocódromo de Riazor celebrará el X Open Cidade da Coruña de Escalada, con un centenar de jóvenes promesas en una jornada que mezclará competición, exhibición y actividad formativa.

A ellas se suman las galas de Navidad de los clubes de gimnasia rítmica, que llenarán el pabellón de los Rosales de público familiar.

Durante la misma jornada, el Ventorrillo acogerá el Sector Nacional Cadete Femenino de Hockey Sala, con equipos de Gijón, Terrassa, Bilbao y Almería, mientras que el Frontón de la Torre celebrará la Copa de Galicia de Pelota Vasca.

En el Barrio das Flores, el Zalaeta disputará su encuentro de Superliga 2 de voleibol acompañado de un homenaje por su 50 aniversario, mientras que el Estadio de Riazor vivirá un nuevo partido de la Liga Hypermotion entre el Deportivo y la Real Sociedad B.

El domingo pondrá el broche a un fin de semana maratoniano con la última jornada del Sector Nacional de Hockey Sala, un campeonato de Wushu en la Sagrada Familia, la gala del Club Ximnasia Rítmica Milenium, varios encuentros de hockey a patines femeninos en el Agra II y nuevos compromisos en voleibol y OK Liga masculina con el Liceo recibiendo al Lleida en Riazor.

La actividad continuará la próxima semana con dos citas que prometen llenar las gradas: el partido de Copa del Rey entre el Deportivo y el Mallorca el martes en el estadio de Riazor, y el esperado derbi de baloncesto entre el Leyma Coruña y el COB Ourense, fijado para el miércoles en el Coliseum.