A Coruña acoge este fin de semana un campeonato nacional de dominó por parejas con 500 participantes

500 jugadores llegados de todos los rincones de España competirán en el evento, que se celebra en el Hotel NH Finisterre

A Coruña acogerá entre el 6 y el 8 de diciembre la XXXIII edición del Campeonato de España de Dominó por Parejas, una cita que reunirá en el Hotel NH Collection Finisterre a más de 500 jugadores llegados de todos los rincones del país, uno de los mayores encuentros de la historia de esta competición.

La organización del torneo cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, cuyo presidente recibió este jueves en el Pazo Provincial a una representación de la Federación Española de Dominó —encabezada por su presidente, Faustino Alegría, y su secretario, Antonio Carmona—, así como a los responsables de la Federación Galega, Manuel Seoane y Ángel Corredoira. Durante la visita, invitaron al mandatario provincial a presidir la inauguración oficial del campeonato.

El presidente dio la bienvenida a los participantes, muchos de ellos acompañados de sus familias, y los animó a disfrutar de una “fin de semana única na Coruña”, ciudad que consideró ideal para vivir tanto el torneo como los días festivos de la Constitución y la Inmaculada.

Desde la institución provincial destacan además el impacto social, económico y turístico que supondrá la llegada de cientos de visitantes en plena ponte de diciembre, reforzando la actividad hotelera y comercial de la ciudad.