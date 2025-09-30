A Coruña bate el récord de participación en la carrera C10: más de 3.500 corredores inscritos

La carrera popular C10 cerró sus inscripciones para la XIX edición con 3.583 participantes, la cifra más alta desde 2018. Más de 3.000 atletas competirán en la categoría absoluta en una prueba que se celebrará el próximo domingo 5 de octubre.

La C10 repartirá un total de 9.700 euros en premios entre los mejores corredores y corredoras, además de 2.000 euros adicionales para quienes superen los récords actuales: 28’09” en categoría masculina y 31’40” en femenina.

El recorrido, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, partirá de la Marina, atravesará los Cantones y Linares Rivas, pasará por la avenida del Ejército y la rolda de Outeiro, llegando a la zona portuaria y Oza, para regresar al punto de partida completando los 10 kilómetros.

Se trata de un trazado en plano, ideal para buscar buenas marcas.

La prueba contará con seis liebres que marcarán cinco ritmos distintos: Borja Costa (37’), Lucas Prada (40’), Lara Solsona (45’), Cristina Alayón (50’) y Daniel Blanco y Gabriel Pizarro (55’), ayudando a los corredores a alcanzar sus objetivos de tiempo.

La entrega de dorsales se realizará en El Corte Inglés (rúa Ramón y Cajal) el viernes 3 de octubre (17:00-21:30) y el sábado 4 (10:00-21:30). También será posible recogerlos el mismo día de la prueba desde las 9:00 horas hasta media hora antes de la salida en el paseo del Parrote.

El domingo, los participantes contarán con servicios como guardarropa, fisioterapia, aseos y duchas en la Ciudad Deportiva de la Torre – Arsenio Iglesias.