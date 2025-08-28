A Coruña recibe una nueva sede del campus de Álvaro Morata, que se celebrará en la Torre

La Ciudad Deportiva de La Torre acogerá, entre el 1 y el 5 de septiembre, una nueva edición del Campus Solidario Fundación Álvaro Morata, una actividad organizada por la empresa PA Team Soccer Spain, con la implicación de la Fundación Álvaro Morata, entidad presidida por el capitán de la Selección Española de Fútbol, y la colaboración de entidades públicas y privadas, tal y como ha informado en nota de prensa.

El campus, organizado por la empresa PA Team Soccer Spain, está dirigido a niños y niñas de entre 7 y 15 años y combina la práctica deportiva con el ocio educativo y la formación en valores como la solidaridad, la amistad y el compañerismo, bajo el lema Ningún problema es solo de los demás.

El ayuntamiento herculino colabora con la aportación de la instalación, recibiendo a cambio plazas para menores que son canalizadas a través de servicios sociales.

Además de la colaboración institucional, el campus cuenta con el apoyo de empresas como Adidas, El Pulpo y Cabreiroá.