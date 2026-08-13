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El Obradoiro CAB ya conoce el calendario de su regreso a la ACB: empieza y acaba fuera de Santiago
El club iniciará la temporada contra el Morabanc Andorra y la finalizará enfrentándose al Casademont Zaragoza
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El Monbus Obradoiro regresa esta temporada a la ACB tras el ascenso conseguido el pasado 8 de mayo en casa. El equipo compostelano iniciará el campeonato el 26 de septiembre, menos de una semana después de su último amistoso, y la terminará en mayo, con el día todavía pendiente de concretar. Ambos partidos serán fuera de Santiago.
El club ha compartido el calendario completo de la temporada 2026-27 en la ACB, a la que regresa este septiembre tras descender hace dos años. Anteriormente, el equipo se había mantenido 13 años en la élite del baloncesto nacional.
Los derbis contra el Básquet Coruña serán el 20 de diciembre en casa y el 14 de marzo en el Coliseum de la ciudad herculina, mientras que contra el Breogán los partidos se disputarán el 1 de noviembre en Sar y el 2 de mayo en Lugo.
El calendario de partidos de la primera vuelta es el siguiente:
- 26 de septiembre: Morabanc Andorra - Obradoiro CAB
- 4 de octubre: Obradoiro CAB - Real Madrid
- 11 de octubre: Obradoiro CAB - Ilerna Lleida
- 17 de octubre: San Pablo Burgos - Obradoiro CAB
- 25 de octubre: La Laguna Tenerife - Obradoiro CAB
- 1 de noviembre: Obradoiro CAB - Breogán
- 7 de noviembre: Kids&Us Manresa - Obradoiro CAB
- 15 de noviembre: Barcelona - Obradoiro CAB
- 22 de noviembre: Obradoiro CAB - Fiatc Básquet Girona
- 5 de diciembre: Obradoiro CAB - Bilbao Básquet
- 8 de diciembre: Kosner Baskonia - Obradoiro CAB
- 13 de diciembre: Asisa Joventut - Obradoiro CAB
- 20 de diciembre: Obradoiro CAB - Básquet Coruña
- 27 de diciembre: Obradoiro CAB - UCAM Murcia
- 30 de diciembre: Fundación Unicaja - Obradoiro CAB
- 2 de enero: Obradoiro CAB - Valencia Básquet
- 10 de enero: Obradoiro CAB - Casademont Zaragoza
El calendario de partidos de la segunda vuelta es el siguiente:
- 16 de enero: Ilerna Lleida - Obradoiro CAB
- 24 de enero: Obradoiro CAB - Kosner Baskonia
- 31 de enero: Obradoiro CAB - San Pablo Burgos
- 6 de febrero: Bilbao Básquet - Obradoiro CAB
- 14 de febrero: Obradoiro CAB - La Laguna Tenerife
- 7 de marzo: Real Madrid - Obradoiro CAB
- 14 de marzo: Básquet Coruña - Obradoiro CAB
- 20 de marzo: Obradoiro CAB - Asisa Joventut
- 27 de marzo: Obradoiro CAB - Morabanc Andorra
- 4 de abril: Fiatc Básquet Girona - Obradoiro CAB
- 11 de abril: Valencia Básquet - Obradoiro CAB
- 18 de abril: Obradoiro CAB - Kids&Us Manresa
- 25 de abril: Obradoiro CAB - Fundación Unicaja
- 2 de mayo: Breogán - Obradoiro CAB
- 8 de mayo: UCAM Universidad - Obradoiro CAB
- 16 de mayo: Obradoiro CAB - Barcelona
- Sin fecha, jornada 34: Casademont Zaragoza - Obradoiro CAB
La pretemporada
Los jugadores y el equipo técnico del Obradoiro comenzaron esta semana los preparativos de cara a la temporada 2026/27. Lo hacen con la vista puesta en el calendario que tienen por delante, pero también en las citas de pretemporada, que arrancan el 25 de agosto.
Este es el calendario completo de los partidos de preparación:
- 25 de agosto (Torneo San Roque): Enfrentamiento ante el Leyma Coruña en el Pavillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa
- 29 de agosto (Torneo de Gijón): Cita en Asturias para medirse al Asisa Joventut
- 5 y 6 de septiembre (Copa Galicia): Torneo disputado en Santiago de Compostela. El Obradoiro jugará la semifinal el sábado 5 contra el Río Breogán y, en caso de lograr el pase, disputaría la final del domingo ante el vencedor del cruce entre Ourense Baloncesto y Leyma Coruña
- 11 y 12 de septiembre (Torneo EncestaRías): Semifinal programada para el viernes 11 frente al Valencia Basket. El sábado 12 el equipo cerrará su participación ante el Kosner Baskonia o el ALBA Berlín
- 20 de septiembre (Presentación en Sar): Último test de pretemporada en el Multiusos Fontes do Sar frente a Unicaja Málaga