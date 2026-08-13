El Obradoiro CAB ya conoce el calendario de su regreso a la ACB: empieza y acaba fuera de Santiago

El Obradoiro busca instalar una pantalla gigante en Santiago para disfrutar el derbi Obradoiro CAB

El Monbus Obradoiro regresa esta temporada a la ACB tras el ascenso conseguido el pasado 8 de mayo en casa. El equipo compostelano iniciará el campeonato el 26 de septiembre, menos de una semana después de su último amistoso, y la terminará en mayo, con el día todavía pendiente de concretar. Ambos partidos serán fuera de Santiago.

El club ha compartido el calendario completo de la temporada 2026-27 en la ACB, a la que regresa este septiembre tras descender hace dos años. Anteriormente, el equipo se había mantenido 13 años en la élite del baloncesto nacional.

Los derbis contra el Básquet Coruña serán el 20 de diciembre en casa y el 14 de marzo en el Coliseum de la ciudad herculina, mientras que contra el Breogán los partidos se disputarán el 1 de noviembre en Sar y el 2 de mayo en Lugo.

El calendario de partidos de la primera vuelta es el siguiente:

26 de septiembre: Morabanc Andorra - Obradoiro CAB

4 de octubre: Obradoiro CAB - Real Madrid

11 de octubre: Obradoiro CAB - Ilerna Lleida

17 de octubre: San Pablo Burgos - Obradoiro CAB

25 de octubre: La Laguna Tenerife - Obradoiro CAB

1 de noviembre: Obradoiro CAB - Breogán

7 de noviembre: Kids&Us Manresa - Obradoiro CAB

15 de noviembre: Barcelona - Obradoiro CAB

22 de noviembre: Obradoiro CAB - Fiatc Básquet Girona

5 de diciembre: Obradoiro CAB - Bilbao Básquet

8 de diciembre: Kosner Baskonia - Obradoiro CAB

13 de diciembre: Asisa Joventut - Obradoiro CAB

20 de diciembre: Obradoiro CAB - Básquet Coruña

27 de diciembre: Obradoiro CAB - UCAM Murcia

30 de diciembre: Fundación Unicaja - Obradoiro CAB

2 de enero: Obradoiro CAB - Valencia Básquet

10 de enero: Obradoiro CAB - Casademont Zaragoza

El calendario de partidos de la segunda vuelta es el siguiente:

16 de enero: Ilerna Lleida - Obradoiro CAB

24 de enero: Obradoiro CAB - Kosner Baskonia

31 de enero: Obradoiro CAB - San Pablo Burgos

6 de febrero: Bilbao Básquet - Obradoiro CAB

14 de febrero: Obradoiro CAB - La Laguna Tenerife

7 de marzo: Real Madrid - Obradoiro CAB

14 de marzo: Básquet Coruña - Obradoiro CAB

20 de marzo: Obradoiro CAB - Asisa Joventut

27 de marzo: Obradoiro CAB - Morabanc Andorra

4 de abril: Fiatc Básquet Girona - Obradoiro CAB

11 de abril: Valencia Básquet - Obradoiro CAB

18 de abril: Obradoiro CAB - Kids&Us Manresa

25 de abril: Obradoiro CAB - Fundación Unicaja

2 de mayo: Breogán - Obradoiro CAB

8 de mayo: UCAM Universidad - Obradoiro CAB

16 de mayo: Obradoiro CAB - Barcelona

Sin fecha, jornada 34: Casademont Zaragoza - Obradoiro CAB

La pretemporada

Los jugadores y el equipo técnico del Obradoiro comenzaron esta semana los preparativos de cara a la temporada 2026/27. Lo hacen con la vista puesta en el calendario que tienen por delante, pero también en las citas de pretemporada, que arrancan el 25 de agosto.

Este es el calendario completo de los partidos de preparación: