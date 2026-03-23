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El Obradoiro lanza un abono para asistir a los últimos cuatro encuentros decisivos en Santiago
El equipo ha sacado a la venta un abono final para los últimos cuatro partidos que se disputarán en el Multiusos Fontes do Sar, con precios adaptados a las diferentes edades y zonas del pabellón
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El Monbus Obradoiro ha puesto a la venta un abono final de temporada para los cuatro encuentros decisivos de la Primera FEB que se disputarán en el Multiusos Fontes do Sar, con precios adaptados a diferentes edades y zonas del pabellón.
El conjunto compostelano ha anunciado la salida de un nuevo abono final de temporada con el objetivo de llenar el pabellón en un momento clave de la temporada en el que el Obradoiro se encuentra en segunda posición para lograr el ascenso a la Liga ACB.
Este pase permitirá a los aficionados asistir a los cuatro últimos encuentros como local del equipo en la fase regular, además de ofrecer descuentos en la tienda oficial del club.
El abono incluye los partidos correspondientes a la jornada 38 frente a Palencia Baloncesto, la jornada 30 ante Club Ourense Baloncesto, la jornada 32 contra Movistar Estudiantes y la jornada 34 frente a Gipuzkoa Basket, todos ellos de gran relevancia para la recta final de la competición.
Precios de los abonos
En cuanto a los precios para disfrutar de estos encuentros se estructuran de la siguiente manera:
Fondo
- Adultos (mayores de 17 años): 36 euros
- Jóvenes (13 - 17 años): 18 euros
- Menores (menores de 13 años): 9 euros
Tribuna 2
- Adultos: 57 euros
- Jóvenes: 29 euros
- Menores: 15 euros
Tribuna 1
- Adultos: 75 euros
- Jóvenes: 38 euros
- Menores: 19 euros
Grada Retráctil
- Adultos: 90 euros
- Jóvenes: 45 euros
- Menores: 27 euros