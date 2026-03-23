El Obradoiro lanza un abono para asistir a los últimos cuatro encuentros decisivos en Santiago Obradoiro CAB

El Monbus Obradoiro ha puesto a la venta un abono final de temporada para los cuatro encuentros decisivos de la Primera FEB que se disputarán en el Multiusos Fontes do Sar, con precios adaptados a diferentes edades y zonas del pabellón.

El conjunto compostelano ha anunciado la salida de un nuevo abono final de temporada con el objetivo de llenar el pabellón en un momento clave de la temporada en el que el Obradoiro se encuentra en segunda posición para lograr el ascenso a la Liga ACB.

Este pase permitirá a los aficionados asistir a los cuatro últimos encuentros como local del equipo en la fase regular, además de ofrecer descuentos en la tienda oficial del club.

El abono incluye los partidos correspondientes a la jornada 38 frente a Palencia Baloncesto, la jornada 30 ante Club Ourense Baloncesto, la jornada 32 contra Movistar Estudiantes y la jornada 34 frente a Gipuzkoa Basket, todos ellos de gran relevancia para la recta final de la competición.

Precios de los abonos

En cuanto a los precios para disfrutar de estos encuentros se estructuran de la siguiente manera:

Fondo

Adultos (mayores de 17 años): 36 euros

Jóvenes (13 - 17 años): 18 euros

Menores (menores de 13 años): 9 euros

Tribuna 2

Adultos: 57 euros

Jóvenes: 29 euros

Menores: 15 euros

Tribuna 1

Adultos: 75 euros

Jóvenes: 38 euros

Menores: 19 euros

Grada Retráctil