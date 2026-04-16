El Liceo se clasifica para la Final 8 de la Champions League

El conjunto coruñés empató a dos en la pista de Oliveirense y obtuvo el billete para la histórica cita que se celebrará en la localidad portuguesa de Coimbra

El Liceo sufrió pero logró un empate a dos en la pista de Oliveirense en la décima jornada de la Champions League que le permite clasificarse para la Final 8 que se celebrará en Coimbra entre el 6 y el 10 de mayo en un formato inédito. Arnau Xaus y Nil Cervera fueron los goleadores de un conjunto liceísta que estuvo acompañado en la grada por su afición.

Ambos equipos disputaron un duelo muy táctico e igualado. El encuentro no sólo se jugaba en la pista de Oliveirense sino que los dos conjuntos miraban de reojo lo que sucedía en el choque entre Barcelos y Sporting de Portugal. Durante toda la tarde los resultados iban cambiando la clasificación aunque el Liceo se clasificaba si no perdía.

El equipo de Juan Copa no aprovechó una primera superioridad en el ecuador del primer tiempo y el conjunto portugués aguantó. Con la primera mitad llegando a su fin, el Liceo se quedó en inferioridad y Bruno di Benedetto adelantaba a su equipo a ocho segundos del descanso.

El Liceo encajó el golpe pero fue capaz de serenarse tras el paso por los vestuarios y jugar con mucha personalidad. Los verdes aguantaron y esperaron su momento. Ese momento llegaría en la décima falta de Oliveirense que Xaus definía con maestría. Poco duró la alegría ya que sólo tres minutos después Marc Rouze hacía el segundo de los locales.

A pesar de la derrota, perder por solo un gol servía al Liceo pero no al Oliveirense. Los portugueses necesitaban un gol más para clasificarse y apear al Liceo de la Final 8. Sufrieron los herculinos pero resistieron con un gran Blai Roca en portería. Los locales arriesgaron jugando con portero jugador y en el último minuto Nil Cervera establecía el empate y confirmaba la clasificación de los coruñeses.

Tras el pitido final ambos equipos se despidieron con gran deportividad y el Liceo se fue a celebrar el pase con los aficionados desplazados. Los coruñeses se convierten en uno de los ocho mejores equipos de Europa y buscarán su séptimo título en esta competición que estrena formato y que celebrará esa Final 8 en la localidad portuguesa de Coimbra.