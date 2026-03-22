El Liceo se proclama campeón de Copa del Rey

Cinco años después de levantar su último título de Copa del Rey, el Liceo vuelve a reinar en la competición copera. Los de Juan Copa vencieron por un gol a cuatro a Calafell y se traen el título para A Coruña.



La final resultó más igualada de lo que refleja el marcador y los coruñeses se adelantaron en la primera mitad con un gran gol de Arnau Xaus en una falta directa.



Ambos conjuntos se tomaron con calma el primer acto al afrontar el tercer encuentro en tres días. Pero en esa calma el Liceo logró adelantarse y mantener su portería a cero.



Incluso la ventaja pudo ser mayor, pero el larguero lo evitó y al descanso se llegaba con esa exigua ventaja.



Calafell salió al segundo tiempo con una marcha más. El conjunto catalán afrontaba la primera final de su historia y gozó de ocasiones suficientes como para igualar el choque. Sin embargo, una y otra vez se encontró con un impresionante Blai Roca que fue un muro en portería.



Pero el Liceo buscaba más héroes para la final y ahí emergió la figura de Bruno Saavedra. El joven jugador de Santiago decidió la final con cinco minutos mágicos en los que fue capaz de anotar tres goles y dejar resuelta la final.



Calafell anotaría el gol del honor a 45 segundos para el final, pero la final ya era verde. El pitido final supuso una explosión de alegría en toda la expedición liceísta que saltó a la pista a celebrar esta gran gesta. Los abrazos y las lágrimas se adueñaron de jugadores, cuerpo técnico y familiares presentes en el Ateneu. La Copa es del Liceo cinco años después del último título logrado en esta competición.