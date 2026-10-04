El Básquet Coruña estrena temporada en el Coliseum ganando al Surne Bilbao

No estuvo fácil, pero el Básquet Coruña se anotó la victoria en su primer partido en casa en este regreso a la ACB. Los de Carles Marco estrenaban temporada en el Coliseum y no defraudaron a la marea naranja con un 104-101 ante el Surne Bilbao.

La igualdad entre ambos equipos reinó de principio a fin, así que el partido se decidió en el rebote ofensivo.

Hasta el tercer cuarto, los coruñeses fueron liderando el partido marcando su ritmo, aunque fue entonces cuando los vascos le dieron la vuelta al marcador para ponerse por delante.

El duelo tuvo que decidirse en la prórroga en la que el Básquet Coruña firmó el 104-101 que le dio la victoria en este primer tiempo, tras un triple fallado por Vautier.

El triunfo se celebró por todo lo alto en el Coliseum, donde 6.472 seguidores animaron al equipo con su marea naranja.

En el cuadro coruñés, Alonso Verge fue el MVP, con 29 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes, y 20 de valoración.

También fue primordial Uleckas, que firmó 14 puntos, así como Pacheco, con 13, y Skapintsev, con 12.

La próxima cita de los coruñeses será de nuevo en el Coliseum, donde recibirán al Casademont Zaragoza el sábado 10 de octubre a las 18:00 horas. Con una derrota y una victoria en su haber, el Básquet Coruña ocupa por ahora la 13ª posición.