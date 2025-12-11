A Chousa d’Abaixo se suma a la ola naranja del Básquet Coruña y celebra su incorporación a la red Laranbar

El ambiente baloncestístico se coló en A Chousa d’Abaixo, en Matogrande, donde el local celebró este jueves su adhesión a Laranbar, la marca creada por el Club Básquet Coruña para extender el sentimiento naranja por toda la ciudad a través de la hostelería.

El establecimiento acogió un encuentro muy especial con Dino Radoncic y Danilo Brnovic, jugadores del Leyma Coruña, que compartieron conversación, firmas y fotografías con los aficionados que se acercaron al local. La cita convirtió por unas horas A Chousa d’Abaixo en un pequeño punto de reunión para la marea naranja.

Desde la gerencia del local, Alejandro Blanco y Mónica Rodríguez destacaron el orgullo que supone integrarse en la familia del club herculino. "Estamos encantados de formar parte de la familia de Básquet Coruña", señalaron.

Ambiente en el local durante el evento Enrique Romanos Tardío

Un punto naranja de referencia en Matogrande

A Chousa d’Abaixo se ha consolidado como un punto de encuentro para los seguidores del Leyma, ya que el local emite todos los partidos del equipo y fomenta un ambiente claramente identificado con los colores naranja.

Los jugadores del equipo junto a aficionados Enrique Romanos Tardío

El programa Laranbar ofrece a los locales hosteleros diversas modalidades de patrocinio con ventajas exclusivas como un distintivo identificativo para el local, bufandas y camisetas firmadas, invitaciones y sorteos especiales para los partidos en el Coliseum, publicaciones en redes sociales o la visita de jugadores al establecimiento. Los locales interesados en ser Laranbar en esta temporada que está generando tanta ilusión en la ciudad, pueden dirigirse al Club Básquet Coruña a través del correo club@basquetcoruna.com y el teléfono 981 264 022.