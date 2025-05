Basquet Coruña inicia su campaña de abonados: su éxito marcará jugar en Coliseum o Palacio

El Básquet Coruña ha iniciado la primera fase de reserva de abonos, con la que pretende conocer la demanda real de socios para poder permanecer en el Coliseum o, por el contrario, asumir el retorno al Palacio de Deportes de Riazor, la que fue su casa hasta el ascenso a la competición ACB.

De esta manera, y ya en Primera FEB de forma matemática, desde hoy a las 16:00 y hasta el 15 de junio a las 23:59 se pueden reservar los abonos, un trámite necesario tanto para los actuales abonados como para aquellos que quieran sumarse y hacer un carnet nuevo. El proceso será online y el importe será de 10 euros por abono, independientemente de la edad. Esta cantidad no es retornable, por tanto, la pierden en caso de no formalizar el abono final y se descuenta de este precio. Los abonados que no hagan su reserva perderán sus asientos, que serán liberados a partir del 30 de junio. Recibirán además una camiseta de algodón conmemorativa.

Una vez iniciado julio, se abrirá el período para formalizar los abonos. Las renovaciones o cambio de localidad irán del 30 de junio al 13 de julio, y los nuevos abonados del 14 de julio al 27 de julio. Para todas aquellas personas que no hayan reservado, habrá un período extra del 4 de agosto al 31 de agosto, con un precio más elevado.

Posible cierre de gradas

Al finalizar el periodo de Reserva de Abonos, el club hará balance y liberará las butacas de los abonados de la Temporada 24/25 que no hayan formalizado la reserva. En el caso de que el número de abonados se reduzca, el Club se reserva el derecho de cerrar una o las dos gradas superiores (tendido alto y anfiteatro, y por este orden) para concentrar a los abonados en las gradas más cercanas a la pista. Los abonados con reserva en las gradas que se cierren tendrán libertad para reubicarse en las butacas liberadas en las gradas abiertas. En caso de cerrar una o dos de las gradas mencionadas, dicha circunstancia se comunicará antes de comenzar el periodo de formalización de abonos, informa el club en nota de prensa.

Los precios de la nueva temporada

Infografía de los precios. Básquet Coruña.

El número de abonados determinará la instalación

La campaña se lanza para el Coliseum y se prevé desde el club poder cumplir con el número mínimo para poder seguir jugando en el Coliseum. En caso de que no se supere una cifra cercana a los 4.000, el equipo naranja regresará al Palacio de los Deportes para los partidos de competición.