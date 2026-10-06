El salario neto de la plantilla del Deportivo es uno de los más bajos de Primera División

Sobre el Deportivo se han escrito infinidad de cosas a lo largo de este verano. Los fichajes de futbolistas como Aubameyang, Giménez o Casadó provocaron una reacción inmediata en redes sobre el alto margen de maniobra económica que maneja el club.

Hoy conocemos, a través de Capology, una web especializada en las finanzas de los clubes deportivos, una curiosa tabla con el salario neto que emplean todos los clubes de Primera División.

Lejos de lo que se podía esperar, el Deportivo aparece en la zona baja de la clasificación con un gasto en salario neto de 16 millones de euros y ocupa la décimo quinta posición de la tabla. El equipo con el límite más bajo es el Málaga con 12 millones de euros. El Racing de Santander es penúltimo con 13, Elche con 14 y Levante con 15. Alavés y Dépor aparecen con 16 millones.

Ahí se genera un pequeño escalón en un grupo de equipos conformados por Osasuna, Getafe, Rayo y Celta que se mueven en una horquilla entre los 20 y 23 millones. El Sevilla tiene un gasto de 26 millones y a partir de ahí se produce otro salto importante. El Valencia es octavo con 31 millones, Real Sociedad con 39, Villarreal con 45, Betis con 47 millones y Athletic con 51.

La diferencia ya se dispara con los tres primeros clasificados. Atlético de Madrid es tercero con 100 millones, Barcelona con 149 y Real Madrid es líder con 229 millones. La liga muestra una gran desigualdad entre los equipos con más poderío económico y los más humildes.

El Dépor sigue trabajando para obtener más ingresos que le permitan ir creciendo de manera sostenida en estas próximas temporadas mientras busca estabilizarse en la élite.