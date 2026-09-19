Hidalgo alerta de un "proceso vírico" en varios jugadores del Dépor antes de recibir al Betis

El Dépor afronta este domingo uno de los partidos más exigentes de su inicio de temporada con una incógnita añadida. El equipo coruñés recibe al Betis en Riazor apenas unas horas después de su último encuentro y Antonio Hidalgo ha confirmado este sábado que varios jugadores atraviesan un proceso vírico.

"Físicamente vamos intentando recuperar a la gente de la mejor manera posible. A eso se nos ha añadido un proceso vírico en algunos jugadores", explicó el entrenador deportivista durante la rueda de prensa previa al encuentro. Hidalgo señaló que habrá que esperar para comprobar cómo evolucionan los afectados antes de decidir quiénes estarán en condiciones de jugar.

La situación hace que el técnico no tenga todavía definido el once que se medirá al conjunto verdiblanco. "Es complicado hasta a esta hora de la mañana. Queda bastante para el partido", reconoció. El Dépor disputa ante el Betis su tercer partido en apenas siete días, después de enfrentarse al Málaga y al Sevilla, contra el que sufrió el miércoles su primera derrota de la temporada.

Pese al tropiezo ante el conjunto sevillano, Hidalgo asegura que el vestuario se encuentra bien a nivel mental. "Fue un partido competido. Hemos analizado situaciones y hay que mejorar para mañana", señaló.

El entrenador considera que la recuperación física será especialmente importante ante un Betis que llega a Riazor situado en la parte alta de la clasificación y que esta temporada disputa también la Champions League. Por eso, Hidalgo pone el foco en la energía con la que sus jugadores afronten el encuentro.

"Es importante la energía para mañana. Nos visita un equipo de Champions, muy bien trabajado, con muchísimo talento y muchísima determinación", destacó. El técnico espera que los jugadores que finalmente formen parte del once puedan aportar ese "plus de energía" y la frescura necesaria. Aunque por el momento, la energía depende de quién se haya visto afectado por ese virus.