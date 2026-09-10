El Dépor ya tiene horario para su visita a la Real Sociedad en Anoeta

El Dépor ya conoce el horario de un nuevo desplazamiento. El conjunto coruñés visitará a la Real Sociedad el domingo 11 de octubre a las 16:15 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, que se disputará en el estadio de Anoeta. El partido podrá seguirse en directo a través de DAZN.

El duelo llegará después del parón internacional de la temporada y supondrá el regreso de la competición para el Deportivo tras el encuentro de la séptima jornada, en el que recibirá al Real Betis en Riazor el domingo 20 de septiembre. Antes del parón, el equipo todavía tiene por delante sus compromisos frente a Getafe, Sevilla y el conjunto verdiblanco.

Los próximos horarios del Dépor

El calendario del conjunto blanquiazul ya tiene confirmados varios de sus primeros compromisos. El próximo será ante el Getafe el domingo 13 de septiembre a las 18:30 horas, en el Coliseum. Tres días después, el miércoles 16 de septiembre, el Sevilla visitará Riazor a las 19:00 horas en la sexta jornada. Después, el domingo 20 de septiembre, llegará el turno del Real Betis, a las 18:30 horas, también en el estadio coruñés.