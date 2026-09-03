Adama Traoré se hace viral tras repetir "básicamente" 85 veces en su presentación con el Deportivo

Adama Traoré ya ha comenzado su nueva etapa en el Deportivo y su presentación ante los medios no ha pasado desapercibida. Sin embargo, esta vez no ha sido por una declaración sobre su fichaje o sobre sus primeros días como blanquiazul. Una palabra acabó convirtiéndose en la inesperada protagonista de la rueda de prensa: "básicamente".

El extremo catalán, que ha firmado por dos temporadas con el Dépor y asegura estar cerca de poder debutar después de completar una semana de entrenamientos con el equipo, recurrió a esta expresión hasta en 85 ocasiones durante aproximadamente 13 minutos de comparecencia.

La repetición no tardó en llamar la atención de quienes siguieron su presentación y terminó dando el salto a las redes sociales, donde diferentes usuarios recopilaron algunos de los momentos de la comparecencia y bromearon con la cantidad de veces que el futbolista utilizó la misma palabra.

85 "básicamente" en apenas 13 minutos

"Básicamente" apareció prácticamente desde el inicio y acompañó a Traoré en respuestas sobre diferentes cuestiones, desde su llegada a A Coruña hasta su estado físico o las conversaciones que mantuvo antes de aceptar la propuesta del Deportivo.

"Una opción muy buena para mí, básicamente", señaló en uno de los momentos de la rueda de prensa. La expresión llegó incluso a aparecer dos veces en una misma frase: "Básicamente, para que pudiera yo, básicamente, venir aquí".

También la utilizó al explicar los consejos que recibió antes de tomar la decisión de fichar por el conjunto coruñés: "Hablé con Auba, me aconsejó, básicamente, y eso me convenció".

"También, básicamente, tengo historia con el Dépor", comentó en otro momento, mientras que al referirse a su preparación durante los últimos meses explicó que había realizado "un trabajo básicamente físico".

El resultado fue un llamativo recuento: 85 veces en alrededor de 13 minutos, una media de más de seis "básicamente" por minuto.

Las redes se fijan en su muletilla

La peculiaridad de la comparecencia no pasó inadvertida en las redes sociales. Vídeos y fragmentos de la presentación comenzaron a circular poniendo el foco precisamente en la reiteración de la palabra, que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas de la llegada del futbolista al Deportivo.

Más allá de la curiosidad lingüística, Traoré afronta ahora sus primeros días como blanquiazul. El extremo ha completado ya una semana de trabajo junto a sus nuevos compañeros y aseguró durante su presentación que se encuentra cerca de estar preparado para poder debutar con el equipo.