Antonio Hidalgo avisa antes del estreno del Dépor ante el Elche: "Hay que saber sufrir"

El Deportivo ya está preparado para afrontar este lunes en Riazor su regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul se estrenará ante el Elche después de una pretemporada marcada por las lesiones y con Antonio Hidalgo al frente de un proyecto que afronta un escenario completamente diferente al de la pasada temporada.

El técnico deportivista llega al debut con la tranquilidad añadida de haber renovado su contrato con el club. Hidalgo amplía su vinculación con el Dépor con una fórmula similar a la que tenía desde su llegada y con la permanencia como condición para prolongar su continuidad.

"Estoy muy contento de poder ampliar mi vinculación con el Dépor. Es una fórmula de contrato muy parecida a la que tenía cuando llegué", explicó. "Al final, hay que ganarse estar en el Dépor, hay que ganarse la situación de seguir más tiempo en Coruña y, en ese sentido, muy agradecido al club por la confianza mostrada desde el primer momento".

El entrenador también quiso acordarse de los futbolistas que hicieron posible el ascenso. "Gratitud inmensa a mis jugadores, los que están ahora y los que estuvieron el año pasado", señaló.

Ahora llega el momento de comprobar cómo responde el equipo en la máxima categoría. Hidalgo sabe que el salto de Segunda a Primera obligará al Deportivo a hacer muchas cosas de manera diferente, tanto con balón como sin él.

"Al final, tanto el club como yo, como muchos jugadores, buscábamos llegar a la máxima categoría del fútbol español. Tuve suerte de jugar como jugador, ahora como entrenador. Es un gran reto poder demostrar que estamos preparados para luchar contra todo tipo de equipo en la categoría", afirmó.

Un Elche que obligará al Dépor a defender sin balón

El primer rival será el Elche, un equipo que, pese al cambio de entrenador, Hidalgo considera que mantiene algunas de las características que mostró la pasada temporada.

"Mañana viene un equipo que, aunque haya cambiado de entrenador, viene haciendo cosas muy parecidas del año pasado, con matices", explicó.

El técnico espera que el conjunto ilicitano tenga protagonismo con la pelota y que el Dépor tenga que saber convivir con esos momentos.

"Un equipo que va a tener mucho balón, que vamos a tener que saber pasar esas fases", señaló.

La respuesta blanquiazul deberá llegar cuando toque defender. "Sin balón, intentar hacerle daño en sus puntos débiles que tienen, como todos", añadió Hidalgo.

El entrenador afronta el estreno con “muchas ganas” y “mucha ilusión”, especialmente por volver a encontrarse con el público de Riazor en un partido oficial de Primera.

"Vamos a tener que hacer cosas distintas"

Hidalgo no esconde que la exigencia será muy superior a la vivida el pasado curso. El Deportivo fue uno de los grandes protagonistas de Segunda, pero en Primera tendrá que enfrentarse a equipos con una capacidad individual y colectiva mucho mayor.

"Yo creo que tanto ofensiva como defensivamente vamos a tener que hacer cosas distintas porque la exigencia del rival va a ser mucho mayor", explicó.

El entrenador considera que los refuerzos han elevado también el nivel de su plantilla, aunque pide no perder de vista la dificultad del campeonato.

"Nosotros también tenemos seguramente más nivel que el año pasado, pero yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es pensar en la dificultad de lo que viene", apuntó.

Hidalgo espera que el equipo sea capaz de asumir que habrá momentos complicados. "Hay que saber que van a haber épocas difíciles porque hay rivales de muchísimo potencial y, a partir de ahí, que esa cabeza vaya funcionando siempre con lo que nos vayamos encontrando".

La competición será larga y el técnico considera fundamental no dejarse llevar por los resultados de cada jornada.

"Es una liga muy larga, muy competitiva. Te dice que tienes que sumar equis puntos para salvarte y puede pasar que haya diferentes jornadas que no ganes", explicó.

Por eso pide una mentalidad estable: "Ese estrés que puede generar todo eso entre todos, cuanto antes nos vayamos normalizando con la situación".

"Hay que tener una cabeza muy constante"

El técnico insiste en la importancia de mantener la calma durante los momentos complicados.

"El año pasado éramos muy protagonistas, prácticamente todo el año estábamos en la parte alta. Vamos a ver dónde nos va poniendo el año, pero a partir de ahí, sabiendo la dificultad que tiene todo esto y sobre todo tener una cabeza muy constante y sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, tienes que estar muy ajustado", afirmó.

El amistoso ante el Real Madrid le sirvió para comprobar el margen de error que existe ante rivales de máxima categoría.

"El otro día contra el Madrid ya lo vimos, te desajustas una vez y a ese nivel, con un control espectacular de Ibrahim, te ganan el partido", recordó.

La receta, según Hidalgo, pasa por juntar muchas virtudes. "Tienes que ser capaz de materializar esas situaciones de gol que vayas teniendo, establecerte en campo rival, tener dosis de valor, defender bien, pero todo conjuntarlo y sobre todo tener ganas de sufrir".

Una palabra que el técnico quiso matizar: "Yo llevo mucho tiempo diciendo lo que la gente cuando me escuche solo quiere sufrir en la vida. Me encanta disfrutar".

"En este mundo disfrutamos cuando ganamos. Eso es algo que seguramente debería mejorar, pero eso de estar ahí siempre con el alma, con pasión, todos juntos es algo que te hace estar vivo", añadió.

Una pretemporada marcada por las lesiones

El balance que hace Hidalgo de la preparación es positivo, aunque reconoce que las lesiones han condicionado buena parte del trabajo.

"En lo global me ha gustado. Porque creo que el equipo ha competido siempre y contra todo el mundo", señaló.

El principal problema estuvo en la zona ofensiva, especialmente en la banda derecha.

"Cierto es que lo que nos ha condicionado un poco, sobre todo en el devenir de probar situaciones, es que demasiados jugadores han estado con molestias, sobre todo en la parte de arriba y especialmente en banda derecha", explicó.

Eso obligó al cuerpo técnico a modificar algunas de las pruebas previstas. "Hemos tenido que ahí a veces ir poniendo a gente que no tocaba".

Pese a todo, Hidalgo se queda con una característica que considera fundamental para afrontar Primera: "Contento de cómo compite el equipo, siempre está vivo. Yo creo que eso es una de nuestras señas de identidad".

Noé, varias semanas fuera

El entrenador confirmó que Noé no podrá participar en el estreno ante el Elche y que su baja se prolongará durante varias semanas.

"Noé va a tener para unas cuantas semanas, el pobre, que le va a tener apartado un tiempo fuera", explicó.

Sobre el resto de jugadores tocados, Hidalgo todavía no quiso tomar decisiones definitivas. "Es difícil decirte exactamente cómo están. Vamos a hablar ahora con Meju de las situaciones, cómo se van encontrando todos y poder tomar una decisión y cómo poder plantear el partido mañana".

El técnico tendrá que gestionar también los minutos de jugadores que llevan tiempo sin competir. "Tenemos jugadores que han estado tiempo fuera e intentaremos utilizarlo de la mejor manera posible".

Prudencia con Yere

Una de las principales incógnitas para el debut es Yere. Hidalgo no quiso confirmar si podrá entrar en la convocatoria y dejó claro que la prioridad será conocer las sensaciones del futbolista.

"Aquí lo más importante, aparte de eso, es que él se encuentre bien. Sus sensaciones, el volumen de trabajo que pueda aceptar", explicó.

El técnico no quiere asumir riesgos innecesarios en la primera jornada.

"Si fuese el final de temporada, seguramente podríamos arriesgar algo más. Estamos al principio de temporada, tenemos que ir con calma, con pausa", señaló.

Sobre la evolución de su lesión, Hidalgo reconoció que está siendo irregular: "Es una lesión un poco entera, porque hay días que te hace sentir que estás muy bien, otros que no estás tan bien".

El Deportivo está siguiendo muy de cerca la evolución del jugador. "Le estamos dando todo tipo de cuidados, estando muy encima de esa lesión y él nos va a marcar cómo va encontrando esa evolución, cómo va tolerando sobre todo el trabajo".

La clave será que pueda asumir progresivamente las cargas sin dolor. "Es importante que en esta lesión el trabajo que le vas dando, lo vaya asumiendo y no sienta dolor. Y a partir de ahí, eso es lo que estamos haciendo".

Hidalgo guarda sus cartas para la banda derecha

Las diferentes situaciones físicas de los jugadores de banda condicionan las opciones del técnico, aunque Hidalgo no quiso dar ninguna pista sobre el once que presentará ante el Elche.

Preguntado por cómo puede encontrar el equipo profundidad con Mella, Alti, Yere y Asp Jensen en diferentes situaciones, fue claro: "Si te dijese lo que voy a hacer mañana, estaríamos dando pista al rival".

El entrenador sí considera que dispone de recursos suficientes. "Hay suficientes jugadores para poder amoldarse a esa situación y mañana en esa situación lo veremos".

Diferentes opciones para el ataque

Hidalgo también habló de las alternativas que tiene en las posiciones ofensivas. El técnico no descarta jugar con un delantero y un mediapunta o juntar a dos atacantes.

"Tenemos que ir viendo las diferentes posibilidades cuando venga todo el mundo", explicó.

También señaló que Luis puede actuar por dentro y que existen diferentes combinaciones: "Esa superioridad es jugando con un delantero y con un mediapunta un poco más retrasado. La posibilidad de también juntar a Azak y a Oba o a Zaca y a Billem en punta".

El entrenador celebra la competencia generada con los nuevos fichajes: "Iremos viendo las diferentes posibilidades que tenemos arriba. Eso, evidentemente, la gente que ha llegado nos ha aumentado la competencia y el nivel y estoy encantado con ello".

Kevin Sánchez empezará en el filial

Otro de los nombres propios fue Kevin Sánchez, uno de los jóvenes que ha completado la pretemporada con el primer equipo.

"A Kevin ya le conocíamos del año pasado. Él el año pasado decidió marchar. Nosotros le dijimos que esperase, pero él tomó una decisión de querer marchar", recordó Hidalgo.

Ahora, tras regresar al Deportivo, el futbolista ha convencido al técnico. "Este año ha vuelto. Y la verdad que ha rendido a muy buen nivel. Especialmente los últimos partidos".

Su situación inicial será la de un jugador del filial, aunque continuará trabajando con el primer equipo.

"Va a ser un jugador que vaya a empezar en el filial, estará con nosotros entrenando también y veremos las posibilidades", explicó.

José Ángel, un ejemplo para el vestuario

Hidalgo también quiso poner en valor la actitud de José Ángel, uno de los futbolistas que fueron importantes durante el ascenso y que ahora no tendrá protagonismo en la plantilla de Primera.

"Yo creo que a José hay que darle un papel importantísimo en el ascenso del año pasado. Tanto él como Escu, como Stoichkov. Seguramente me estoy dejando a gente que ahora ya no está con nosotros. Nos dieron muchísimo", recordó.

El entrenador reconoció que comunicar este tipo de decisiones a los jugadores es complicado.

"Cuando va pasando el tiempo vas conectando con tus jugadores, sobre todo con los años que va bien. Comunicarles diferentes situaciones, no solo a José, a otros compañeros también, que no van a continuar o que tienen que buscar una salida. No es sencillo".

Sin embargo, quiso destacar especialmente la profesionalidad del lateral.

"Hay que destacar la profesionalidad de José Ángel, cómo entrena, cómo compite, cómo ayuda a su compañero, sigue siendo uno de los capitanes y eso le honra muchísimo, porque es un profesional como la copa de un pino".

Dani Barcia tendrá que valorar su futuro

También está pendiente de resolver su situación Dani Barcia. Hidalgo explicó que el club ya ha hablado con él sobre la competencia que tendrá en la plantilla y la posibilidad de que llegue algún jugador más en su posición.

"Hemos sido claros con Dani. En los últimos días le hemos explicado la posibilidad de la rotación que pueda haber, también pensando en la posibilidad de que pueda traer algún jugador más en esa posición", señaló.

Ahora será el propio futbolista quien tendrá que decidir. "Dani tendrá que valorar las posibilidades y las situaciones que él crea también más convenientes para su futuro", apuntó.

El mercado seguirá abierto tras el estreno

El técnico tampoco quiso determinar si la plantilla actual es suficiente para competir durante toda la temporada. "Si va a alcanzar o no, eso lo vamos a ver en el futuro. Ahora mismo es bastante complicado saber qué va a pasar", reconoció.

Hidalgo prefiere esperar a ver cómo responde el equipo en Primera antes de sacar conclusiones definitivas.

"Todos tenemos la inquietud de ver cómo vamos empezando, cómo va comportándose el equipo, que al final es algo nuevo para todos", explicó.

Y mantiene abiertas las opciones de mercado: "A partir de ahí, ir tomando las decisiones que puedan haber hasta al final del mercado".

Antes de pensar en nuevos movimientos, el Deportivo afronta su primera gran prueba. El Elche será el rival del regreso a Primera en Riazor, con Antonio Hidalgo ante el reto de trasladar a la máxima categoría el espíritu competitivo que llevó al equipo al ascenso.

El técnico sabe que el escenario será diferente y que habrá que adaptarse rápido. Pero también tiene claro el camino: “Hay que estar ahí siempre con el alma, con pasión, todos juntos”.