El Dépor permitirá ceder o liberar los abonos de Marathón Inferior

El Real Club Deportivo ha introducido una nueva medida para los abonados de Marathón Inferior que permitirá ceder la localidad a otra persona o liberarla para que pueda ser ocupada por otro aficionado en aquellos partidos a los que el titular no pueda o no quiera acudir.

La decisión llega después de las consultas, preocupaciones y propuestas trasladadas por los abonados desde que el club implantó las nuevas condiciones específicas de esta grada. El Deportivo asegura que continúa buscando fórmulas para atender las demandas de los aficionados sin renunciar a su objetivo de mantener Marathón Inferior como uno de los principales espacios de animación de ABANCA-RIAZOR.

Cesión de la localidad

A partir de ahora, el titular de un abono podrá ceder su localidad para un encuentro concreto. Para ello tendrá que facilitar el nombre, los apellidos y el DNI de la persona que vaya a ocupar el asiento a través del procedimiento habilitado por el club.

Posteriormente, la persona que vaya a acudir al partido deberá realizar presencialmente en la OAD el correspondiente proceso de identificación y aceptar expresamente las normas y condiciones específicas de Marathón Inferior.

En el caso de menores de edad, este trámite deberá ser realizado por sus progenitores o representantes legales.

Una vez completado el proceso, se entregará una entrada personal e intransferible, válida únicamente para ese encuentro.

También se podrá liberar el asiento

La otra opción será liberar la localidad. Si finalmente el club consigue vender esa entrada, el abonado titular recibirá en concepto de saldo moeDéiro o saldo de liberación el 50% del valor de la entrada.

Las localidades liberadas de Marathón Inferior se venderán exclusivamente de manera presencial en las taquillas del Deportivo. El objetivo es poder identificar a la persona que compra la entrada y garantizar que acepta las condiciones específicas establecidas para esta grada.

El Dépor mantiene las medidas de identificación

El club insiste en que esta nueva posibilidad se enmarca en su intención de seguir escuchando a los abonados y mejorar los procedimientos implantados en Marathón Inferior.

Al mismo tiempo, el Deportivo mantiene las medidas de identificación que ya había anunciado para esta zona de ABANCA-RIAZOR. La entidad sostiene que su objetivo es preservar la grada como uno de los grandes focos de animación del estadio, especialmente ahora que el equipo ha regresado a Primera División.

Según explica el club, el sistema busca evitar que se produzcan conductas violentas, discriminatorias, vandálicas o contrarias a la normativa deportiva que puedan provocar nuevas sanciones o incluso el cierre total o parcial del estadio.

La identificación de los aficionados pretende además permitir que, en caso de producirse algún incidente, se puedan individualizar las responsabilidades y actuar únicamente contra las personas implicadas, evitando que las consecuencias afecten al conjunto de abonados o a la continuidad de Marathón Inferior como grada de animación.

El Deportivo recalca que las condiciones específicas de esta zona no pretenden alterar la dinámica habitual de la grada para los aficionados que cumplen las normas y que no incurren en comportamientos violentos, vandálicos o de incitación a la violencia.

El club coruñés asegura que continuará "escuchando, dialogando y trabajando de manera continua" con sus abonados para encontrar soluciones que permitan compatibilizar sus necesidades con la seguridad, la convivencia y el futuro de Marathón Inferior.