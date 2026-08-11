La gallega R toma el relevo de Digi como colaborador oficial del Dépor esta temporada

El Real Club Deportivo contará esta temporada con R como nuevo colaborador oficial, en una alianza que devolverá a una marca gallega de telecomunicaciones a uno de los principales espacios publicitarios de Riazor. El acuerdo se estrena a las puertas del Trofeo Teresa Herrera y del regreso del conjunto coruñés a Primera División.

R tendrá presencia en las vallas publicitarias y el anillo LED del estadio ABANCA-RIAZOR durante los partidos que disputen como locales tanto el primer equipo masculino como el Dépor ABANCA. Además, la marca contará con varios pases de un spot sin sonido en el videomarcador durante los encuentros.

El acuerdo también incluye la incorporación de R al RC Deportivo Business Club y la presencia de un banner publicitario en el boletín oficial del club, que cuenta con alrededor de 30.000 abonados.

R toma el relevo de Digi

La llegada de R se produce después de las últimas temporadas con Digi como patrocinador oficial del Dépor. El operador de telecomunicaciones se incorporó como patrocinador oficial del club en noviembre de 2022, inicialmente con un acuerdo hasta la temporada 2023-24, y posteriormente mantuvo su vinculación con la entidad coruñesa.

Ahora será R, una compañía de origen gallego y con una fuerte implantación en la comunidad, la que ocupará este espacio de colaboración con el Deportivo en una temporada especialmente importante para el club tras su regreso a la máxima categoría.

El acuerdo se presenta además como una alianza basada en la galleguidad y en valores vinculados al deporte, como el esfuerzo, la cercanía y el trabajo en equipo.

Alfredo Ramos, director de R y territorial de MasOrange en Galicia, asegura que "es un orgullo para R colaborar de manera oficial con el Dépor", al que considera "un equipo tan vinculado a Galicia y a la ciudad de A Coruña".

Desde el Deportivo también destacan la satisfacción por contar con R como colaborador oficial y subrayan el compromiso compartido con Galicia y con los valores del deporte.

La alianza se estrena en una semana especialmente señalada para el deportivismo, con el Trofeo Teresa Herrera a las puertas y el comienzo de una temporada en Primera División que supondrá el regreso del conjunto blanquiazul a la élite del fútbol español.