Ultras del Genoa atacan a seguidores del Dépor en la víspera del partido

La pasada noche, un grupo de ultras del Genoa, equipo al que se enfrenta el Deportivo en un partido esta misma tarde, atacó a unos seguidores del club blanquiazul que se encontraban en la ciudad italiana de Génova.

Según la información de la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS), la división de investigaciones generales y operaciones especiales de la policía italiana, los aficionados blanquiazules portaban simplemente símbolos del equipo en la piazza delle Erbe, en un territorio que los ultras locales consideran "propio".

Así lo recoge el medio italiano Il fatto quotidiano, que cifra a los ultras atacantes en cerca de una treintena.

El ataque habría estado organizado en la zona de la piazza San Giorgio, donde los ultras se habrían provisto de barras. Durante el recorrido también utilizaron petardos y bengalas.

Genoa - Deportivo de A Coruña

08/08/2026 pic.twitter.com/0fpyA6RMzM — FootballDoNorte (@footballdonorte) August 8, 2026

Pese al ataque, este mismo medio informa de que no hay personas heridas y de que los locales de la zona tampoco registraron daños.

Por su parte, el medio también italiano Il secolo XIX explica que el grupo estaba formado por jóvenes de entre 17 y 20 años, algunos de ellos con la cara cubierta.

Uno de los testimonios recogidos por este medio indica que "en cuanto llegaron, cundió el pánico. La gente sentada empezó a gritar y a escapar sin pagar. Los locales inmediatamente bajaron las persianas y metieron al personal en el interior. La plaza fue evacuada incluso antes de que llegara la policía".

Marina Porotto, presidenta del Civ San Lorenzo, una organización de comerciantes de la zona, y coordinadora de Seguridad en Confcommercio declaró que tras los sucesos hay "gran preocupación y una firme condena por lo sucedido esta noche. Las escenas de violencia y degradación como las registradas esta noche son inaceptables y no pueden ocurrir en nuestro día a día".

Por ello, hacen un llamamiento a las instituciones para reforzar los controles e incrementar la presencia de las fuerzas del orden en horario nocturno, además de un plan coordinado de prevención.

No ha habido ni detenidos ni identificados.

El Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di pubblica sicurezza (Observatorio Nacional sobre las Manifestaciones Deportivas del departamento de seguridad pública) decidirá ahora qué medidas se tomarán ante lo sucedido.

Ambos equipos, el Genoa y el Dépor, se medirán esta tarde en el torneo dedicado a Vincenzo Spagnolo, un seguidor del club italiano acuchillado en 1995 en la previa de un partido contra el Milan por parte de seguidores de este segundo equipo.