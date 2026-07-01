Dépor y Nike

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Oficial: Nike vestirá al Deportivo durante cinco temporadas

El conjunto blanquiazul se despidió ayer de Kappa y hoy anuncia el nuevo acuerdo comercial con una de las marcas más reconocidas del mundo

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El acuerdo entre el Deportivo y Nike ya es oficial. La marca deportiva vestirá al conjunto coruñés durante las próximas cinco temporadas. El club se despidió a través de un emotivo vídeo de Kappa y este miércoles anunció el nuevo acuerdo.

Álvaro Morata, con el Milan

El club considera que este salto a una marca tan reconocida supone un gran impulso para el proyecto del club herculino. Además la vinculación por cinco años deja claro la intención de ambas partes.

En los próximos días se espera ir conociendo las nuevas equipaciones. De hecho este martes las Deportiendas permanecían tapadas para empezar a llevar a cabo el cambio de proveedor. Nike tendrá ahora la responsabilidad de crear equipaciones especiales coincidiendo con el 120 aniversario del club.

De hecho uno de los grandes temores de la afición era que las camisetas fueran de catálogo. El club ha anunciado que ha mantenido conversaciones directas con la marca deportiva y ha tenido la última palabra “en todos los diseños y decisiones estratégicas relacionadas con la imagen deportiva de la entidad”.

La empresa Fútbol Emotion será la encargada de gestionar las tiendas del Deportivo y la personalización de las equipaciones. El objetivo es optimizar “la gestión comercial y logística a la vez que evita asumir los costes fijos de estructura, gana eficiencia operativa y refuerza su capacidad para seguir creciendo de manera sostenible”.