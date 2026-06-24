El club de Brasil que sigue llamándose Deportivo La Coruña tras el cambio de nombre del Dépor

El Dépor ya es oficialmente "da Coruña", pero al otro lado del Atlántico todavía sobrevive una curiosidad con el viejo nombre del club.

En Brasil existe el Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube, una entidad nacida en Río de Janeiro en 1994 como homenaje al conjunto blanquiazul y a una de las figuras que más unió a Galicia con el fútbol brasileño: Bebeto.

La curiosidad cobra actualidad después de que el club coruñés confirmase la adaptación de su denominación social al topónimo oficial de la ciudad. Tras la consulta a sus abonados, el Dépor pasará a ser Real Club Deportivo da Coruña en gallego o Real Club Deportivo de A Coruña en castellano, dejando atrás la forma "La Coruña" en su nombre oficial.

Sin embargo, en Brasil ese nombre continúa formando parte de la identidad de un pequeño club que nació durante los años del Súper Dépor. El Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube fue fundado el 15 de noviembre de 1994 y su origen está vinculado directamente al impacto que tuvo Bebeto tras su paso por Riazor.

Un homenaje brasileño al Súper Dépor

El club fue impulsado por Maria Geralda dos Santos, considerada su presidenta histórica, y tomó el nombre del equipo coruñés como tributo a la etapa de Bebeto en A Coruña. El delantero brasileño llegó al Deportivo en 1992 y se convirtió en uno de los grandes símbolos del equipo que cambió para siempre la historia del club gallego.

Según las referencias históricas disponibles, la denominación habría contado con autorización del club coruñés. Además, los colores del equipo brasileño replican la identidad blanquiazul del Dépor.

El club brasileño no alcanzó grandes éxitos deportivos, pero sí dejó una historia singular en el fútbol modesto de Río de Janeiro. Tras pasar por competiciones amateur de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro, debutó en 2003 en la Tercera División profesional carioca.

Antes, en 2002, había sido subcampeón de la categoría adulta amateur de la FERJ tras perder la final ante el Onze Unidos Atlético Clube, de Vila Kennedy. Ya en el ámbito profesional, sus primeras campañas fueron discretas y en 2005 llegó a licenciarse de las competiciones.

Volvió a competir en 2007 y su mejor actuación llegó en 2008, cuando alcanzó la tercera fase de la Terceira Divisão carioca.

La huella de Bebeto

La existencia del Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube es una de esas consecuencias inesperadas de la época dorada del deportivismo. Bebeto no solo fue uno de los grandes nombres del Súper Dépor, sino también un puente emocional entre A Coruña y Brasil.

El delantero llegó al club gallego después de brillar en el fútbol brasileño y con la selección de su país. En Riazor se convirtió en ídolo, fue pichichi de la Liga y formó parte de una generación que puso al Deportivo en el mapa internacional.

Aquella huella fue tan profunda que acabó dando nombre a un club de barrio en Río de Janeiro. Mientras el Dépor adapta ahora su denominación a la forma oficial de la ciudad, el pequeño Deportivo La Coruña Brasil mantiene vivo, al menos nominalmente, un fragmento de aquella etapa en la que A Coruña y Brasil compartieron camiseta, goles y memoria blanquiazul.