El Celta felicita al Dépor por el cambio de nombre: "Parabens por esta victoria!"

Dépor y Celta compartirán de nuevo el año que viene división. Y lo harán con una gran novedad, que es el estreno de la nueva denominación oficial del club herculino, que desde esta mañana es oficialmente Real Club Deportivo de A Coruña y Real Club Deportivo da Coruña.

El conjunto vigués ha felicitado a su gran rival deportivo con un tuit en respuesta al comunicado oficial, donde le da la enhorabuena por esta decisión.

Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta vitoria! — Celta (@RCCelta) June 23, 2026

"Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta vitoria!", publicó en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

A lo largo del día, tras conocerse la noticia, han sido múltiples las muestras de reacción por esta decisión tras un proceso de votación donde participó más del 50% de la masa social del Dépor. De los participantes, un poco menos del 80% votaron a favor de la actualización de la denominación social.