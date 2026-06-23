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El Celta felicita al Dépor por el cambio de nombre: "Parabens por esta victoria!"
El club vigués ha respondido al comunicado oficial del Dépor con este mensaje, dándole la enhorabuena por su decisión
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Dépor y Celta compartirán de nuevo el año que viene división. Y lo harán con una gran novedad, que es el estreno de la nueva denominación oficial del club herculino, que desde esta mañana es oficialmente Real Club Deportivo de A Coruña y Real Club Deportivo da Coruña.
El conjunto vigués ha felicitado a su gran rival deportivo con un tuit en respuesta al comunicado oficial, donde le da la enhorabuena por esta decisión.
Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta vitoria!— Celta (@RCCelta) June 23, 2026
"Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta vitoria!", publicó en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
A lo largo del día, tras conocerse la noticia, han sido múltiples las muestras de reacción por esta decisión tras un proceso de votación donde participó más del 50% de la masa social del Dépor. De los participantes, un poco menos del 80% votaron a favor de la actualización de la denominación social.