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Una peña vasca del Dépor sale en gabarra por la ría de Bilbao para celebrar el ascenso
Un grupo de amigos festejó el regreso del club a primera división de una manera similar a la afición del Athletic de Bilbao
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Lo que comenzó como una broma durante una cena de Navidad terminó convirtiéndose en una realidad. "Se ascende o Dépor sacamos a gabarra pola ría de Bilbao", prometieron los integrantes de la Peña Deportivista La Kuadrilla en Bilbao. Dicho y hecho, porque tras el ascenso a Primera, a este grupo de amigos no les quedó otra que cumplir su palabra.
Así que este viernes llevaron a cabo una travesía por la ría de Bilbao a bordo de una gabarra y ataviados con camisetas y bufandas del Deportivo. Celebrando el triunfo de su equipo de una manera similar a como la afición del Athletic de Bilbao celebra sus logros.
"Despois chegaron os clásicos 'non hai...' ou 'suxeitame o cubata'. O resto xa é historia", señaló uno de sus integrantes al compartir una imagen y un video del momento.
Una promesa entre amigos que acabó convirtiéndose en una de las celebraciones más curiosas del ascenso del Dépor, lejos de tierras gallegas.