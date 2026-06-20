Una peña vasca del Dépor sale en gabarra por la ría de Bilbao para celebrar el ascenso

Lo que comenzó como una broma durante una cena de Navidad terminó convirtiéndose en una realidad. "Se ascende o Dépor sacamos a gabarra pola ría de Bilbao", prometieron los integrantes de la Peña Deportivista La Kuadrilla en Bilbao. Dicho y hecho, porque tras el ascenso a Primera, a este grupo de amigos no les quedó otra que cumplir su palabra.

Así que este viernes llevaron a cabo una travesía por la ría de Bilbao a bordo de una gabarra y ataviados con camisetas y bufandas del Deportivo. Celebrando el triunfo de su equipo de una manera similar a como la afición del Athletic de Bilbao celebra sus logros.

"Despois chegaron os clásicos 'non hai...' ou 'suxeitame o cubata'. O resto xa é historia", señaló uno de sus integrantes al compartir una imagen y un video del momento.

Una promesa entre amigos que acabó convirtiéndose en una de las celebraciones más curiosas del ascenso del Dépor, lejos de tierras gallegas.