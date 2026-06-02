LaLiga denuncia ante Competición varios cánticos en Riazor y la invasión de campo tras el Dépor-Las Palmas

LaLiga ha denunciado ante el Comité de Competición diversos incidentes registrados durante el partido entre el Deportivo y Las Palmas, disputado el pasado domingo en ABANCA-Riazor y correspondiente a la última jornada de LaLiga Hypermotion.

En el escrito remitido al órgano disciplinario, el organismo recoge hasta siete episodios de cánticos considerados ofensivos o contrarios a la normativa, además de la invasión masiva del terreno de juego protagonizada por aficionados blanquiazules tras el pitido final.

Según el informe, la mayoría de los cánticos fueron entonados por un grupo de seguidores situados en la grada de Fondo Marathon inferior. LaLiga recalca que se produjeron de forma "coral y coordinada" y que el resto de aficionados presentes en el estadio mantuvieron un comportamiento adecuado durante el encuentro.

El primer incidente reflejado en la denuncia se produjo en el minuto 8 de partido. Durante aproximadamente un minuto, un sector de la grada cantó una versión de un conocido cántico de apoyo al Deportivo que concluía con la frase "y ya, ya verás, como el p... Balaídos se va a quemar", en referencia al estadio del Celta de Vigo.

Tan solo tres minutos después, en el minuto 11, LaLiga recoge un nuevo suceso. Durante cerca de un minuto, un grupo de aficionados entonó un cántico dirigido contra el Real Zaragoza y su entorno. En él se calificaba a La Romareda como una "p... pocilga" y se incluían referencias a una explosión con "Goma 2", además de alusiones a "quemarse a la p... Zaragoza". El organismo considera especialmente relevante el contenido violento de esta canción, que ya ha sido objeto de denuncias en otras ocasiones.

En el minuto 13, el informe señala que varios aficionados entonaron durante unos quince segundos el grito "Muérete, muérete", sin especificar a quién iba dirigido.

La denuncia también recoge otros cánticos considerados insultantes durante la primera mitad. En el minuto 33, desde la misma zona del estadio se escuchó durante unos segundos el grito "P... Málaga", mientras que en el minuto 37 se coreó "Que sí, que sí, que p... Real Madrid".

Ya en la segunda parte, el cántico contra el Real Zaragoza fue repetido en el minuto 57 durante aproximadamente un minuto. Tres minutos después, en el 60, se volvió a escuchar el grito dirigido contra el Real Madrid, según consta en el escrito de LaLiga.

Denunciada la invasión del terreno de juego

Además de los cánticos, el organismo incluye en su denuncia la invasión del terreno de juego registrada al término del encuentro. Miles de aficionados saltaron al césped para celebrar el final de la temporada, una acción que provocó daños visibles en la superficie de juego y obligó a desplegar un dispositivo especial de seguridad para proteger determinadas zonas sensibles del estadio.

Pese a ello, LaLiga también incorpora en su informe las medidas preventivas adoptadas por el Deportivo antes y durante el partido. Entre ellas destaca los registros realizados en los accesos, los controles sobre pancartas y material de animación, la presencia de personal de seguridad en la grada de animación y en la zona visitante, así como los mensajes emitidos por megafonía recordando la prohibición de acceder al césped.

Asimismo, el organismo señala que minutos antes del final del encuentro se proyectó en los videomarcadores un aviso específico recordando que estaba "estrictamente prohibido" saltar al terreno de juego, además de reforzarse la vigilancia en el perímetro del campo y en el acceso a los vestuarios.