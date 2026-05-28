De Japón a A Coruña para vivir el ascenso del Dépor: "Me enamoré cuando le dieron una paliza al Madrid"

Hay sentimientos y colores que traspasan fronteras. Eso mismo ocurre con el Deportivo, que, sin ser un club tan grande como el Barça o el Madrid, ha conseguido ganarse el corazón de un japonés al otro lado del planeta. Takayuki Jikumatsu, natural de Oita, en la prefectura japonesa de Kyushu, tiene 63 años. No habla español ni gallego, pero lleva más de 30 años con los colores blanquiazules marcados en el corazón. "Me enamoré hace 30 años cuando le metieron una paliza al Madrid en Riazor", confiesa a Quincemil.

Taka acaba de llegar a A Coruña para celebrar entre la afición el regreso del Deportivo a Primera División. La semana pasada estuvo en Pucela apoyando al equipo durante el partido decisivo ante el Valladolid. Un viaje que, literalmente, le hizo atravesar medio planeta hasta la ciudad vallisoletana: "Tomé un vuelo desde Japón a París vía Shanghái, me quedé dos noches en casa de un amigo en París y luego tomé un autobús nocturno directo a Valladolid".

Este aficionado del Dépor, que en su vida profesional es propietario de bienes raíces y guía turístico, explica que en la época del Superdépor el club coruñés era muy conocido por tierras niponas. "Ahora casi nadie lo conoce. Eso se debe a que no lo televisan", dice. Además, confiesa que ve todos los partidos en directo: "Por la diferencia horaria, los partidos me coinciden alrededor de las 02:00 de la madrugada".

Por ahora, Taka no estará dentro de Riazor este domingo, porque no tiene entrada, pero sí disfrutará del ambiente y de la fiesta en Cuatro Caminos: "Todavía no tengo entrada, pero probablemente podré conseguir una. Así que podré ver el partido".

"Siempre hago tiempo solo para el Deportivo" Takayuki Jikumatsu, seguidor del Dépor en Japón

El japonés afirma sentirse encantado de estar en A Coruña: "Es un lugar maravilloso, especialmente porque la playa está muy cerca. Al igual que en Japón, el marisco es fresco y delicioso". De hecho, confiesa que su primera vez en la ciudad herculina fue hace más de 40 años: "Vine en mi primer viaje al extranjero".

También se desplazó hasta A Coruña en 2024 para el ascenso a Segunda División. Cuando le pregunto cuál es su lugar preferido de la ciudad dice no poder elegir un sitio, pero tiene claro que en sus estadías todo debe girar alrededor del club: "Siempre hago tiempo solo para el Deportivo".

Entre sus jugadores preferidos que han pasado por el Dépor se encuentran Diego Villares, Lucas Pérez y Juan Carlos Valerón. Aunque los nombres del Superdépor guardan una posición especial en su memoria.

Sin duda el Dépor y A Coruña tienen en Japón a uno de sus seguidores más fieles, que vive cada uno de sus triunfos y derrotas a miles de kilómetros del estadio de Riazor.