El Dépor se desplazará en autobús hasta Cuatro Caminos el domingo: así será el recorrido por A Coruña

A Coruña celebrará el próximo domingo por todo lo alto el regreso del Deportivo a Primera División. La ciudad vivirá una jornada festiva que arrancará con música en la Fan Zone habilitada en la explanada de Riazor durante el último partido de Liga ante la UD Las Palmas y que continuará posteriormente con la ruta del autobús del equipo hasta la fuente de Cuatro Caminos.

El club confirmó esta tarde el recorrido que seguirá el autobús con los jugadores una vez finalice el encuentro. La comitiva partirá desde la Fan Zone y atravesará varios puntos de la ciudad antes de llegar al epicentro de la celebración del deportivismo.

Así, desde la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, el autobús iniciará su recorrido por la calle Manuel Murguía para continuar por la ronda de Nelle. Desde allí seguirá hacia la iglesia de San Pedro de Mezonzo y enfilará posteriormente la avenida de Arteixo hasta llegar a Cuatro Caminos, donde se espera la presencia de miles de aficionados.

Recorrido del autobús del Dépor para la celebración del domingo Real Club Deportivo

El recorrido permitirá que la afición pueda acompañar y celebrar junto a la plantilla el ascenso del conjunto blanquiazul a la máxima categoría del fútbol español.

Además, la fuente de Cuatro Caminos volverá a vallarse en las horas previas por motivos de seguridad, al igual que ocurrió este pasado domingo.