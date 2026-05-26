La Diputación de A Coruña y la Xunta celebran con el Dépor su ascenso a Primera División

El Real Club Deportivo continúa este martes con su agenda de recepciones institucionales tras el ascenso a Primera División logrado el pasado fin de semana en Valladolid.

La primera parada tuvo lugar en la Diputación da Coruña, donde el presidente provincial, Valentín González Formoso, recibió a la directiva, cuerpo técnico y plantilla en un acto celebrado en el salón de plenos junto a representantes de los distintos grupos políticos. "El Deportivo es sinónimo de aquello que nos une en un estadio simbólico como es Riazor", aseguró Formoso durante su intervención.

El presidente provincial destacó además la capacidad del club para unir a varias generaciones y sensibilidades distintas alrededor del deportivismo. "El Deportivo nos une, nos congrega como gallegos y gallegas", afirmó.

Formoso también quiso poner en valor el papel de la afición blanquiazul, a la que definió como "increíble" y "envidiada por todos los clubes de España".

Escotet reivindica el esfuerzo del club

Durante el acto intervino también el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, quien agradeció el respaldo institucional recibido por parte de la Diputación durante los últimos años. "El regreso del Deportivo a Primera División es una noticia que genera ilusión a muchísimas personas y que vuelve a situar a A Coruña en un escenario de máxima visibilidad dentro del fútbol español", señaló.

Escotet aseguró que el ascenso supone "la recompensa a muchos años de esfuerzo, de constancia y de compromiso colectivo" después de una etapa especialmente complicada para la entidad.

"La afición nunca dejó de estar al lado del deportivismo y esa fidelidad ha sido determinante para mantener viva la ilusión de recuperar el lugar que corresponde a esta institución", destacó.

Recepción en la Diputación de A Coruña

Recepción por parte de la Xunta

Tras su visita institucional en A Coruña, la expedición deportivista se desplazó hasta Santiago de Compostela para participar en una recepción oficial en el Pazo de Raxoi presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En representación del vestuario tomó la palabra el capitán Diego Villares, que agradeció el apoyo recibido por parte del Gobierno gallego. "Para nosotros es un orgullo representar al Deportivo y también a Galicia cada vez que salimos al campo", afirmó.

Villares recordó además que el Deportivo es el club más laureado del fútbol gallego y el único que consiguió conquistar una Liga. "Este ascenso pertenece a nuestra afición, al club y a todos los que estuvieron al lado del Deportivo en los momentos más difíciles", añadió.

Durante su intervención, Alfonso Rueda destacó la dimensión social y emocional del ascenso deportivista y aseguró que el regreso del club a Primera División supone "un enorme orgullo" para toda Galicia. "Todo el mundo admira esta historia de levantarse, no rendirse y volver a subir", señaló el presidente gallego.

Rueda confió además en que la próxima temporada pueda recuperarse un derbi gallego en Primera División y destacó el impacto del Deportivo más allá del ámbito deportivo. "El fútbol representa sentimiento de pertenencia y orgullo colectivo", afirmó.

El presidente de la Xunta felicitó también a Juan Carlos Escotet por "creer en no rendirse nunca" y aseguró que el ascenso demuestra que "los esfuerzos, cuando se hacen con convencimiento y perseverancia, acaban dando sus frutos".

La jornada pone fin a las recepciones institucionales del club tras un ascenso que devolvió al Deportivo a la élite del fútbol español ocho años después.