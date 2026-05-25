Así será la celebración del ascenso del Dépor en María Pita: esta tarde a las siete

A Coruña se prepara para vivir este lunes una nueva jornada histórica con la celebración oficial del ascenso del Deportivo a Primera División. El Concello y el club ultiman ya los preparativos para una tarde que reunirá a miles de aficionados en la plaza de María Pita para festejar el regreso del conjunto blanquiazul a la máxima categoría del fútbol español.

La programación arrancará a las 19:00 horas con la recepción institucional al equipo en el Palacio Municipal. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presidirá el acto en el Salón de Sesiones, donde estarán presentes la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla deportivista tras lograr el ascenso este domingo en Valladolid.

Tras el acto institucional, los jugadores saldrán al balcón de María Pita para compartir la celebración con la afición. Se espera un ambiente multitudinario en el centro de la ciudad después de una noche de festejos que ya dejó imágenes de celebración hasta la madrugada en Riazor y Cuatro Caminos.

La alcaldesa animó a toda la ciudadanía y a los seguidores del Dépor a acercarse a María Pita para disfrutar de "un nuevo episodio histórico" para el club, coincidiendo además con el 120 aniversario de la entidad blanquiazul.

Inés Rey destacó que "el Dépor es mucho más que un club y que representa una parte fundamental de la identidad de A Coruña, además de proyectar el nombre de la ciudad por todo el mundo", señalan desde el Concello.

Durante toda la mañana se han llevado a cabo los trabajos de acondicionamiento de la plaza. El operativo incluye la instalación de vallas perimetrales de seguridad en los accesos a María Pita y un espacio específico para personas con movilidad reducida, ubicado en uno de los laterales de la plaza y diseñado para garantizar buena visibilidad y seguridad durante el evento.

Desde el Concello recomiendan acudir con antelación para evitar aglomeraciones en los principales accesos al recinto.

Además, la celebración podrá seguirse también en directo por streaming a través de la página web del Concello y de su canal oficial de YouTube.