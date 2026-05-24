Inés Rey, entre Juan Carlos Escotet y Valentín González Formoso.

Inés Rey, entre Juan Carlos Escotet y Valentín González Formoso. Concello de A Coruña.

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La alcaldesa de A Coruña, eufórica con el ascenso del Dépor: "Vuelve al lugar que merece"

La primera edil herculina vivió el ascenso en primera persona en Pucela y quiso tener un recuerdo en su perfil en redes sociales. Además de la regidora, otros muchos representantes políticos felicitaron al club por esta gran victoria

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Inés Rey es alcaldesa de una ciudad de Primera División, hablando de fútbol. La primera edil vivió el partido del ascenso del Dépor en Valladolid y, al acabar, se quiso acordar de este hito. "A Coruña soñó, creyó y lo consiguió. Fueron años de lucha, de dolor, de nunca dejar de creer", dijo en sus perfiles en redes sociales.

"Hoy, todo vale la pena. Nuestro Dépor vuelve a Primera, al lugar que merece su historia y su gente", amplió.

"Coruñesas, coruñesas, deportivistas, orgullo eterno", concluyó el mensaje junto a dos emoticonos de dos corazones blancos y azules.

Miguel Lorenzo y Avia Veira también se acuerdan del Dépor

El PP de A Coruña ha compartido en redes sociales una imagen de Miguel Lorenzo en Valladolid, apoyando al Dépor. La formación popular no se olvidó de este hito, que quiso destacar con una publicación bajo el texto "siempre de Primera".

Por su parte, la candidata a la alcaldía por el BNG, Avia Veira, mostró una imagen de una televisión con la retransmisión del encuentro y el texto "E volvemos! Ascendidos! Somos de primeira!".

Más reacciones

Las reacciones por el ascenso del Dépor llegaron a todos los niveles. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que "ocho años después, el Dépor vuelve al lugar que le corresponde estar. Enhorabuena a los jugadores, al club y a una afición que acompañó en las buenas y en las malas. El próximo año, #ONosoDerbi será de Primera. Orgullo de fútbol galego. Galicia Calidade", dijo en su perfil en X.

La líder del BNG, Ana Pontón, aseveró que sufre "inmensa alegría polo ascenso do Deportivo. Unha afición que nunca deixou de crer e un gran traballo de equipo deron froitos. Parabéns".

Por su parte el líder del PSdeG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, no quiso dejar pasar la ocasión: "Finde inesquecible para nuestro fútbol y para Galicia. Después de ocho años, el Dépor vuelve a Primera, al lugar donde merece estar", manifestó.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, también se sumó a la ola de felicitaciones. "Felicidades al Dépor por el merecido ascenso. Felicidades a toda una provincia y a una afición que nunca dejó de creer, que lleva años dando una lección de fortaleza y lealtad con su equipo. ¡Somos de primera", dijo.

Por su parte el presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, el gallego Alberto Núñez Feijóo, tampoco se olvidó de este hito. "Enhorabuena al Dépor por su ascenso a Primera División, el lugar que le corresponde por historia y afición. Parabéns deportivistas! Nos han visto volver", publicó en X.