La alcaldesa de A Coruña, eufórica con el ascenso del Dépor: "Vuelve al lugar que merece"

Inés Rey es alcaldesa de una ciudad de Primera División, hablando de fútbol. La primera edil vivió el partido del ascenso del Dépor en Valladolid y, al acabar, se quiso acordar de este hito. "A Coruña soñó, creyó y lo consiguió. Fueron años de lucha, de dolor, de nunca dejar de creer", dijo en sus perfiles en redes sociales.

"Hoy, todo vale la pena. Nuestro Dépor vuelve a Primera, al lugar que merece su historia y su gente", amplió.

A Coruña soñou, creu e conseguiuno. Foron anos de loita, de dor, de nunca deixar de crer.



Hoxe, todo paga a pena. O noso Dépor volve á Primeira, ao lugar que merece a súa historia e a súa xente.



Coruñeses, coruñesas, deportivistas: orgullo eterno. 💙🤍#SomosDePrimeira pic.twitter.com/3kEp2V1bf7 — Inés Rey (@inesreygarcia) May 24, 2026

"Coruñesas, coruñesas, deportivistas, orgullo eterno", concluyó el mensaje junto a dos emoticonos de dos corazones blancos y azules.

Miguel Lorenzo y Avia Veira también se acuerdan del Dépor

El PP de A Coruña ha compartido en redes sociales una imagen de Miguel Lorenzo en Valladolid, apoyando al Dépor. La formación popular no se olvidó de este hito, que quiso destacar con una publicación bajo el texto "siempre de Primera".

Siempre de Primera 💙🤍💙🤍 https://t.co/C12qHRFH44 — PP A Coruña (@PPCoruna) May 24, 2026

Por su parte, la candidata a la alcaldía por el BNG, Avia Veira, mostró una imagen de una televisión con la retransmisión del encuentro y el texto "E volvemos! Ascendidos! Somos de primeira!".

E víronnos volver!!!!!!Ascendidooooooooooooosssssss!!!!!!

Somos de primeira!!!!!! pic.twitter.com/5asjPm3gTW — Avia Veira González (@Avia_Veira) May 24, 2026

Más reacciones

Las reacciones por el ascenso del Dépor llegaron a todos los niveles. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que "ocho años después, el Dépor vuelve al lugar que le corresponde estar. Enhorabuena a los jugadores, al club y a una afición que acompañó en las buenas y en las malas. El próximo año, #ONosoDerbi será de Primera. Orgullo de fútbol galego. Galicia Calidade", dijo en su perfil en X.

Oito anos despois, o @RCDeportivo volve ao lugar onde lle corresponde estar. Noraboa aos xogadores, ao club e a unha afección que acompañou nas boas e nas malas. O próximo ano, #ONosoDerbi será de Primeira.



Orgullo de fútbol galego!#GaliciaCalidade — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) May 24, 2026

La líder del BNG, Ana Pontón, aseveró que sufre "inmensa alegría polo ascenso do Deportivo. Unha afición que nunca deixou de crer e un gran traballo de equipo deron froitos. Parabéns".

Inmensa alegría polo ascenso do @RCDeportivo.

Unha afición que nunca deixou de crer e un gran traballo de equipo deron froitos. Parabéns!! pic.twitter.com/urRpYwle71 — Ana Pontón (@anaponton) May 24, 2026

Por su parte el líder del PSdeG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, no quiso dejar pasar la ocasión: "Finde inesquecible para nuestro fútbol y para Galicia. Después de ocho años, el Dépor vuelve a Primera, al lugar donde merece estar", manifestó.

Finde inesquecible para o noso fútbol e para Galicia



Despois de 8 anos, o Dépor volve a Primeira, ao lugar onde merece estar.



E o Celta volverá levar o nome de Galicia por Europa.



É emocionante ver así ao deporte galego, sentir a ilusión recuperada e o orgullo de dúas… — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) May 24, 2026

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, también se sumó a la ola de felicitaciones. "Felicidades al Dépor por el merecido ascenso. Felicidades a toda una provincia y a una afición que nunca dejó de creer, que lleva años dando una lección de fortaleza y lealtad con su equipo. ¡Somos de primera", dijo.

Parabéns ao @RCDeportivo polo merecido ascenso.



Parabéns a unha província e a unha afección nunca deixou de crer, que leva anos dando unha lección de fortaleza e lealdade co seu equipo.



Somos de primeira!



💙🤍💙🤍 pic.twitter.com/Qj6iA38rDZ — Valentín Formoso (@ValentinFormoso) May 24, 2026

Por su parte el presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, el gallego Alberto Núñez Feijóo, tampoco se olvidó de este hito. "Enhorabuena al Dépor por su ascenso a Primera División, el lugar que le corresponde por historia y afición. Parabéns deportivistas! Nos han visto volver", publicó en X.