La fuente de Cuatro Caminos de A Coruña estará vallada ante el posible ascenso del Dépor

A Coruña calienta motores de cara al domingo en un partido clave para el Dépor que puede suponer su regreso a la Primera División. Los blanquiazules se lo juegan todo en Valladolid, a kilómetros de Riazor, pero en caso de victoria esto no impedirá que los deportivistas lo celebren por las calles. Por eso, en previsión, la fuente de Cuatro Caminos estará vallada.

Aunque todavía no hay que dar nada por sentado, la alcaldesa afirmaba esta mañana en el programa Voces de A Coruña que en este tipo de situaciones "hay que ser prudentes". "El ayuntamiento tiene que tener una previsión y un dispositivo de seguridad", explica.

Dado que el partido se celebrará en Valladolid a las 18:30 horas, este no terminará hasta las 20:30. Y, teniendo en cuenta que desde la ciudad leonesa hay unas cuatro horas y media de viaje en coche, los jugadores no llegarían a Cuatro Caminos hasta pasada la madrugada.

Incluso con el inconveniente del tiempo, el Concello ya trabaja en el dispositivo de seguridad, por lo que pueda pasar. De hecho, será ya el propio domingo por la mañana cuando empiecen a vallar la fuente y la plaza. El resto de medidas se pondrán en marcha "en función de las necesidades".

Aun así, la alcaldesa no se ha querido adelantar en cuanto a lo que hay previsto en caso de que el equipo blanquiazul gane: "Todos sabemos cuál puede ser el escenario si todo va bien y lo que va a pasar". Sin embargo, sí que ha adelantado que "tenemos contemplados todos los escenarios a la espera de que el árbitro pite".

También se preparan para el posible ascenso

No es el único lugar de la ciudad que está poniendo todo a punto para los posibles festejos. En el entorno del estadio de Riazor, los locales de hostelería han reforzado sus pedidos y provisiones para tener todo listo para la tarde del domingo que, si todo acompaña, puede convertirse en una celebración multitudinaria. Los hosteleros de la zona trabajan ya para que no falte nada en una jornada en la que se espera "muchísimo movimiento".

El propio Deportivo retransmitirá un streaming del partido en la explanada de Riazor, donde ubicará su Fan Zone desde las 10:00 horas con actividades y las actuaciones de Ortiga y Grande Amore. No se podrá ver el propio partido, ya que LaLiga no ha autorizado la emisión por derechos audiovisuales.