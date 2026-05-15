El Dépor lanza una nueva colección inspirada en la "forza do Atlántico"

Imagen de la colección del Dépor con Kappa y Pompeii. Pompeii

El Dépor ha sacado de la mano de Kappa y Pompeii una colección de ropa inspirada en la equipación del equipo de fútbol con un diseño retro.

Bajo el nombre A forza do Atlántico, la línea incluye cinco piezas con precios de entre 65 y 109 euros.

Una de ellas es una camiseta de juego que cuenta con líneas blancas y azules y está inspirada en las galerías coruñesas combinando "referencias locales y cultura futbolística en una pieza contemporánea". Otra es un polo de punto de manga larga e inspiración retro en el que aparece escrito "Forza do Atlántico".

La colección se completa con una camiseta de manga larga en azul oscuro, con el escudo del Dépor y los logos de las marcas y la frase "Miña terra galega", con una chaqueta de entrenamiento en colores blanco, azul y azul marino y un cortavientos con un estampado de cuadros blanquiazules. Este último tendrá unidades limitadas.

Las prendas están a la venta en la web de la tienda de ropa y también en la tienda oficial del Dépor.

La marca, ubicada en Madrid, comenzó en 2014 vendiendo zapatillas.

Además de con el Dépor, también tienen una colección con el Racing de Santander, el Ceuta, otra con el Club América mexicano y otros equipos como los Miami Dolphins,