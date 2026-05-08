Cádiz 0 - Deportivo 1: El banquillo fue decisivo en otro triunfo agónico

Un gol de Stoichkov en el minuto 87 tras una jugada en la que participaron Noé Carrillo y Escudero fue suficiente para llevarse un triunfo importantísimo para un Dépor que vuelve a dormir en ascenso directo

El Deportivo se reencontró con la victoria lejos de casa casi dos meses después de la última vez. Y lo hizo nuevamente en el tramo final con un solitario gol de Stoichkov en el minuto 87 en el primer balón que tocaba el atacante deportivista en el partido. El tanto fue suficiente para que los herculinos superaran a un combativo Cádiz por cero goles a uno.

Como era de esperar el Cádiz salió espoleado tras el recibimiento y el ambiente que se respiraba en el Nuevo Mirandilla. Los coruñeses resistieron y aguantaron las primeras embestidas de un rival que pidió penalti por mano de Altimira. El colegiado no señalaba nada y el VAR refrendaba su decisión al considerar que la pelota impactaba en la mano de apoyo del jugador blanquiazul cuando iba al suelo.

Tardaron los de Idiakez diez minutos en serenarse y empezar a generar peligro sobre portería contraria. Primero avisó Bil Nsongo con un disparo que obligaba al guardameta a hacer una buena intervención abajo. El segundo aviso llegó en las botas de Mario Soriano con otro lanzamiento que salía rozando el palo derecho de la meta cadista. La tercera fue la más clara y tuvo a Quagliata como protagonista. El italiano disparaba y un futbolista del Cádiz sacaba bajo palos.

A los locales les entró el miedo y ya no llegaban con peligro sobre meta de Ferllo. Todo lo contrario de un Dépor que seguía llevando peligro con las combinaciones entre Mario, Yeremay y Luismi. Los coruñeses no aprovecharon su buena inercia y el choque se equilibró pasada la media hora. El Cádiz reclamó penalti tras una caída de Antoñito dentro del área que el colegiado no entendió como tal. Pocas cosas más pasarían salvo una amarilla a Yeremay por simular una caída. La acción fue muy protestada porque aunque la acción no era penalti, el canario caía tras una carga dentro del área.

Con ese cero a cero se llegó al descanso del partido. Hidalgo dio entrada a Comas en lugar de Noubi y el Dépor arrancó la segunda mitad con hambre y ganas de hacer el primero. Yeremay la tuvo a los treinta segundos tras una buena acción colectiva que acababa con un disparo del atacante a bote pronto que detenía David Gil. El guardameta, una de las novedades del encuentro, ya opositaba a ser el mejor jugador del conjunto local.

El dominio del Dépor era total y las llegadas se sucedían. También a balón parado pudo adelantarse el equipo coruñés pero el palo lo evitó tras un remate forzado de Villares. El siguiente en tenerla fue Bil Nsongo. El delantero llegaba algo forzado a un buen balón filtrado que tocaba con la punta de la bota y permitía a David Gil hacerse con la pelota. El choque era un monólogo que solo fue interrumpido por Antoñito Cordero, el jugador de campo más peligroso de los cadistas. En un gran control orientado el extremo se introducía en el área y sacaba un disparo peligroso que se marchaba por encima del larguero de la portería de Ferllo.

El choque transitaba ya por la hora de encuentro y el resultado seguía siendo de empate a cero. Todo se resolvería a través del banquillo. Ambos técnicos movieron el banquillo para dar entrada a jugadores importantes. En los locales Lucas Pérez, Ocampo o Roger ingresaban en el terreno de juego. El delantero tuvo la más clara para el Cádiz con un disparo dentro del área que obligaba a Ferllo a hacer una gran estirada abajo. En el Dépor Zaka, Noé, Escudero o Stoichkov fueron los elegidos por Hidalgo para intentar revolucionar el choque. Y lo volvió a conseguir el Dépor una vez más en el tramo final. En el minuto 87 una gran acción colectiva de los blanquiazules acababa con un centro de Noé sobre Escudero y la dejada del lateral era aprovechada por Stoichkov para superar al guardameta local.

Intentó reaccionar el Cádiz con un libre directo de Lucas que se marchó por encima de la portería de Ferllo. Pero no habría tiempo para más. Los coruñeses gestionaron bien el descuento y se llevaron tres puntos importantísimos en su pelea por el ascenso directo. Victoria que permite al conjunto blanquiazul dormir en puestos de ascenso directo y esperar los resultados que deje el fin de semana.