La Policía de A Coruña evita incidentes tras interceptar a ultras del Leganés en Riazor

La mañana en el entorno del estadio de Riazor, en A Coruña, ha estado marcada por un importante dispositivo policial coincidiendo con la previa del encuentro entre el RC Deportivo y el CD Leganés.

La rápida actuación de la Unidad de Intervención Policial permitió identificar y frenar a un grupo de aficionados visitantes considerados conflictivos, evitando así posibles altercados.

Los hechos se produjeron a media mañana, cuando varios seguidores del conjunto madrileño accedieron a las inmediaciones del estadio. La intervención policial se llevó a cabo en las cercanías de la avenida de Manuel Murguía, donde los agentes procedieron a su identificación y registro, en una actuación que se desarrolló sin incidentes ni detenciones.

Mientras tanto, el deportivismo continuó con la celebración del Día de las Peñas en los aledaños del estadio. El ambiente festivo predominó entre los aficionados locales, que participaron en las actividades programadas sin que se viera alterado el normal desarrollo de la jornada, a pesar del operativo de seguridad desplegado.

El encuentro ha sido catalogado como de alto riesgo, lo que motivó la presencia de un amplio dispositivo policial. Además de los efectivos sobre el terreno, un helicóptero sobrevoló la zona como parte de las labores de vigilancia, reforzando un control que también contó con la colaboración de la Policía Local.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han señalado a Quincemil que "el dispositivo está funcionando a la perfección y la situación se encuentra completamente controlada", destacando la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad desplegados.

Tras ser identificados, los seguidores visitantes fueron acompañados por los agentes a una zona alejada del estadio. La intervención permitió prevenir cualquier enfrentamiento y mantener la normalidad en una jornada clave para la afición blanquiazul, que vive este viernes uno de los días más señalados de la temporada.