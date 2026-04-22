Deportivo y Real Madrid podrían verse las caras en el Teresa Herrera

Deportivo y Real Madrid mantienen conversaciones desde hace tiempo para que el conjunto blanco pueda ser el rival que visite el Estadio de Riazor en la nueva edición del Teresa Herrera. Quincemil ha podido conocer que el acuerdo no está cerrado pero sí se trabaja en ello.

Y es que son varias las circunstancias que condicionan la visita del Real Madrid que este año tendrá una pretemporada algo diferente a lo habitual por causa del Mundial. Además el nuevo técnico del conjunto madridista deberá dar el visto bueno al calendario final de partidos de preparación.

La fecha elegida tampoco está cerrada aunque la normal es que tenga lugar entre el 9 y el 12 de agosto, justo antes del inicio de la temporada 2026-2027.

El Deportivo sigue centrado en completar un buen final de campeonato y poder lograr el ascenso a Primera División. Por su parte el Real Madrid planifica ya la próxima temporada después de caer eliminado en Champions y tener la liga prácticamente perdida.