Mauro Valeiro convocado con la selección española sub-17

La cantera del Deportivo sigue dando buenas noticias. Tras el brillante ascenso logrado por el Fabril a Primera Federación, llega una nueva convocatoria de Mauro Valeiro con la selección española sub-17. El futbolista coruñés regresa al combinado nacional para afrontar dos encuentros amistosos ante Ucrania el martes 21 de abril y el jueves 23.

Ambos choques servirán de preparación para la Fase Final del Campeonato de Europa sub-17 que se celebrará próximamente. El primero de los partidos se jugará en Pozoblanco, mientras que el segundo será en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Los dos podrán seguirse a través de los canales oficiales de la RFEF.

El futbolista coruñés es uno de los mayores talentos que hay en estos momentos en Abegondo. Mauro es habitual de las selecciones inferiores sub-15 y sub-16 y sigue quemando etapas a una velocidad vertiginosa. Esta temporada ha sumado 22 partidos con el Juvenil A y 18 de ellos han sido de titular con dos goles anotados.

Aterrizó en la cantera blanquiazul en la 2017-2018 con solo ocho años y ha ido creciendo de manera progresiva en los diferentes equipos de cantera. Este año se perdió la Final Four de la Copa del Rey por la llamada de la selección pero su progresión es seguida muy de cerca por los máximos responsables de la cantera deportivista.