El CTA considera que el Málaga fue perjudicado en Riazor

El CTA ha sorprendido una semana más con las jugadas elegidas para revisar y analizar las decisiones tomadas por los árbitros de campo y el VAR. Una de ellas afecta de pleno al choque que disputaron en Riazor el Deportivo y el Málaga. El Comité considera que el colegiado Arcediano Monescillo se equivocó al no señalar penalti de Noubi sobre Chupe.

La corrección, una vez vistas las imágenes, sorprende. Noubi llega antes que el atacante del Málaga y despeja la pelota antes de tocar al delantero por la propia inercia de la jugada. Desde Málaga se insiste en que el conjunto andaluz fue perjudicado y que el Comité les da la razón con esta revisión.

Una vez más el gran problema de estas jugadas vuelve a ser la falta de criterio común. Por mucha tecnología que se haya aprobado en el fútbol, la subjetividad sigue marcando las decisiones de los árbitros. De hecho a lo largo de la temporada el Deportivo ha salido claramente perjudicado en las decisiones arbitrales que ha sufrido durante buena parte de la misma.

Los nervios y la proximidad con las fechas finales de la temporada ha generado que las quejas de los entrenadores en sala de prensa sean constantes. Durante el fin de semana fue José Alberto López, técnico del Racing, el que criticó de manera dura e injustificada el arbitraje sufrido en el partido ante el Andorra en el que su equipo cayó por seis goles a dos.