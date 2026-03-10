El Deportivo pierde a David Mella

David Mella el pasado domingo en el partido contra el Granada. RCDeportivo

Las malas noticias crecen alrededor del Dépor. Si la semana pasada conocíamos con más exactitud la lesión de Yeremay, esta ha arrancado con los problemas de David Mella.

El club informaba a última hora de la noche del lunes del alcance exacto de la lesión. Edema óseo de su rodilla izquierda. Aunque la nota de prensa no indica plazos de recuperación, el extremo estará varias semanas alejado de los terrenos de juego.

Mella sufrió un fuerte golpe en su rodilla en un lance del encuentro ante el Granada y aunque intentó seguir, tuvo que pedir el cambio un minuto después.

Las lesiones se ceban ahora en las posiciones clave de un Dépor que ve cómo pierde a un futbolista importante. A su ausencia hay que unir la de Yeremay. La lesión del canario es más compleja y serán los servicios médicos del club los que decidan cuándo puede regresar al verde.

Los coruñeses visitan este fin de semana el campo del Ceuta y necesitan una victoria para recuperar sensaciones tras el fiasco ante el Granada.