El Fabril no olvida: homenaje a Mané tras superar al Rayo Cantabria en los últimos minutos

El Deportivo Fabril protagonizó ayer un emotivo final de jornada en la Segunda Federación al imponerse por 2‑1 frente al Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, en el campo Arsenio Iglesias del Dépor Training Center, en un duelo marcado tanto por la emoción deportiva como por el recuerdo de un controvertido episodio del pasado.

En un partido muy igualado, el Fabril se adelantó con un gol de Mario Nájera al cuarto de hora, pero los cántabros igualaron el choque antes del descanso gracias a un penalti transformado por Diego Díaz.

Cuando todo parecía que acabaría en tablas, Nájera volvió a aparecer en el añadido con un cabezazo certero tras un centro de Mané para dar los tres puntos al filial deportivista y poner al equipo en posiciones destacadas de la clasificación.

Más allá del resultado, la celebración del Fabril llamó la atención.

Los jugadores posaron al final del encuentro mostrando una camiseta de Alioune Mané, el futbolista senegalés que el año pasado fue víctima de insultos racistas en un Fabril‑Rayo Cantabria celebrado en Abegondo, hechos que causaron indignación y marcaron la relación entre ambos clubes filiales.

El incidente racista de 2025

El 9 de marzo de 2025, en un partido entre Fabril y Rayo Cantabria, el extremo senegalés Alioune Badara Mané fue objeto de insultos racistas en el tramo final de un encuentro de Segunda Federación.

Según recoge el acta arbitral y denunció el RC Deportivo, un jugador visitante se dirigió a él con expresiones denigrantes como "eres un mono de mierda", durante una tangana en los minutos finales del choque.

El impacto emocional de la situación fue tal que Mané sufrió un cuadro de ansiedad y fue trasladado para recibir atención médica, aunque posteriormente fue dado de alta.

El club coruñés emitió entonces un comunicado enérgico condenando el racismo y asegurando que tomaría "todas las acciones necesarias" para que este tipo de comportamientos no se repitieran y fuera castigado debidamente.

Cruce de camisetas y polémica

Este año, el contexto se tensó más aún después de que en un partido del primer equipo del Racing de Santander en Riazor, algunos jugadores celebraran la victoria posando con una camiseta de Diego Fuentes, el futbolista identificado por el Deportivo como autor de las expresiones racistas del año pasado en Abegondo.

Esta imagen fue interpretada por muchos como una provocación hacia el club deportivista y su filial.

En respuesta, y tras lograr el triunfo ante el filial cántabro, los jugadores del Fabril hicieron visible su apoyo a Mané al exhibir su camiseta, una acción que ha generado reacciones diversas en círculos deportivos y sociales, y que se ha convertido en tema de debate en redes y entre aficionados.