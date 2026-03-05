Lendoiro y Tino declinan la invitación del Deportivo para visitar el Museo

Finalmente Augusto César Lendoiro no estará presente en la visita privada programada por el Deportivo este viernes a su Museo. Quincemil ha podido confirmar que tanto Lendoiro como Tino Fernández declinaron la invitación propuesta por el club a principios de esta semana.

La visita está dirigida a los expresidentes y exdirectivos del club. Dirigentes como Fernando Vidal, Álvaro García Diéguez o Paco Zas sí han confirmado su asistencia.

Tras la inauguración oficial del Museo, el club ha dispuesto un calendario de visitas privadas dirigido a diferentes colectivos relacionados con el club. Plantillas del primer equipo masculino y femenino y la cantera deportivista ya disfrutaron de esta experiencia.

La no presencia el primer día de personas como Augusto César Lendoiro desató infinidad de comentarios en redes sociales por parte de muchos aficionados deportivistas. El expresidente ha comunicado este jueves que no acudirá a esta visita privada. En el caso de Tino el problema sería una incompatibilidad de fechas y es probable que esa visita se produzca más adelante.