Deportivo: Multa de 5.000 euros a un aficionado del Racing por su comportamiento en Riazor

La Comisión Estatal ha propuesto una importante sanción a un aficionado del Racing de Santander por su comportamiento incívico durante el partido que enfrentó a Deportivo y Racing de Santander en Riazor el pasado 25 de enero.

El aficionado, menor de edad, lanzó un cargador de teléfono móvil que impactó en un seguidor del conjunto blanquiazul que necesitó asistencia médica. El incidente acabó con una brecha y dos puntos de sutura.

La sanción que se propone incluye una multa económica de 5.000 euros y la prohibición de entrada a recintos deportivos durante un año para ese aficionado del Racing de Santander.

Más incidentes hace dos semanas

El conjunto cántabro se vio nuevamente involucrado en la polémica hace unos días en Castalia. Familiares de jugadores protagonizaron unos lamentables hechos en el feudo castellonense. Los incidentes han provocado que el Castellón haya decidido cambiar su política de entradas de cortesía y a partir de ahora tanto aficionados como familiares serán ubicados en la grada visitante.