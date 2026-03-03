El Deportivo se coloca con el cuarto mayor límite de coste de plantilla de Segunda

LaLiga ha actualizado la tabla de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) tras el mercado invernal. El conjunto coruñés ha escalado puestos y con 13,2 millones de euros es el cuarto equipo de la categoría. Esta actualización supone casi dos millones de euros más que en el mercado veraniego.

El club con mayor límite sigue siendo el Leganés. El conjunto madrileño ha pasado de 14,7 millones de euros a 19,7. En segundo lugar es para Las Palmas con 15,1 millones de euros y tercero el Racing de Santander con 13,8 millones.

También llama la atención la subida protagonizada por el Almería. El conjunto andaluz se ha movido mucho en el mercado invernal y su límite ha pasado de 3,3 a 10,5 millones.

Hay que recordar que este límite incluye los gastos de primera plantilla, primer y segundo entrenador y preparador físico. Además entran los gastos en filial y cantera.

El límite más bajo sigue siendo el del Granada que no ha sufrido variación y se mantiene en 4,2 millones, una cifra muy alejada de los clubes que ocupan la primera posición.