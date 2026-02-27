Real Sociedad B - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo suma 46 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la tabla, siendo un equipo clave en la lucha por colocarse en los puestos de ascenso directo. El próximo partido frente a la Real Sociedad B será sin Yeremay, que fue expulsado la semana pasada en el partido ante el Eibar, lo que obliga a Hidalgo a recomponer su ataque.

El último precedente entre el Deportivo y la Real Sociedad B corresponde al partido de ida disputado en Riazor que acabó con la derrota deportivista por 0 - 3.

La Real Sociedad B, que hasta ese punto no había sumado ningún punto como visitante, se aprovechó de la alarmante falta de eficacia y desborde del Dépor para asestar un duro golpe: tras una primera mitad en la que el Deportivo perdonó oportunidades y concedió el primer tanto a balón parado, los visitantes aumentaron su ventaja en la segunda parte con dos goles para terminar de desconcertar a los blanquiazules.

La derrota reflejó la incapacidad del Dépor para generar verdadero peligro pese a dominar buena parte del encuentro y evidenció problemas defensivos y de definición, que se siguen viendo en los últimos partidos.

Fecha y hora

El partido entre la Real Sociedad B y el Deportivo se disputará el domingo 1 de marzo a las 14:00 horas en Zubieta.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo venció al Eibar en Riazor por 1 - 0 tras un sufrido partido. Los blanquiazules consiguieron sumar tres puntos gracias a un gol de Zaka en el minuto 15, culminando una jugada de Mario Soriano, pero a partir de ese momento el partido se convirtió en un sufrimiento para los locales.

El Deportivo empezó con cierta igualdad, logró la ventaja en los primeros quince minutos y luego renunció a dominar, cediendo el control de la pelota al Eibar, que mostró mayor posesión y generó varias ocasiones de peligro.

Los cambios de Hidalgo y la actuación del banquillo fueron claves para aguantar la presión. En el tiempo añadido se complicó el encuentro al quedarse con diez, tras la expulsión de Yeremay, aunque finalmente mantuvo la ventaja y sumó 3 puntos vitales para seguir en la pelea por los puestos de ascenso directo.

Real Sociedad B

La Real Sociedad B recibirá al Deportivo en Zubieta en una situación mucho menos favorable. Los donostiarras suman 31 puntos y ocupan la 17ª posición, a solo dos puntos de los puestos de descenso. Como local, de los 13 partidos disputados, han ganado 6, empatado 5 y perdido 2.

El encuentro promete ser interesante: la Real Sociedad B logró vencer al Deportivo en Riazor, consiguiendo su primera victoria como equipo visitante. Ahora necesitan ganar para distanciarse de la zona de descenso, mientras que el Deportivo busca la victoria para mantenerse entre los puestos altos de la tabla con opciones a ascenso directo.