Cuenta atrás para el Museo del Dépor: "Es bonito que los niños conozcan las historias que vivieron sus padres"

Es habitual durante buena parte del año, pero sobre todo en verano, que turistas que caminan por el Paseo Marítimo y los alrededores del Estadio de Riazor pregunten si pueden visitar el campo o algún museo sobre el conjunto coruñés. Lo que hasta ahora era un no rotundo, cambiará a partir de este martes: el único equipo de fútbol gallego con títulos oficiales en sus vitrinas inaugura su museo.

Manuel Pablo, actual entrenador del Fabril y jugador durante la época dorada del club, explica en Quincemil sus sensaciones a pocas horas de la apertura oficial: "tengo muchas ganas como el resto de aficionados de ver lo que han hecho y sobre todo donde lo han hecho porque me parece el sitio ideal para tener ese museo. Estoy contento porque esto llevaba años gestándose y por fin se da ese paso y estoy expectante porque es algo bonito para cualquier aficionado del Dépor".

En su palmarés aparece la Liga ganada por el Dépor, la Copa del Rey en el Centenario del Real Madrid y dos de las tres Supercopas ganadas por el conjunto coruñés. "La nostalgia siempre está ahí y no se va a ir nunca de nuestras vidas pero bueno, ahora el club está en un buen momento intentando hacer las cosas bien y vamos creciendo para poder estar en Primera. Es bonito que los niños de hoy en día que conocen esas historias por sus padres y ahora tienen un sitio donde ver cosas de esas épocas".

La inauguración del museo se encuadra dentro de los actos programados por el club para este 2026 en el 120 aniversario del club. De esta forma se culmina un viejo anhelo que tras muchas trabas ve la luz para disfrute de los aficionados.

El museo estará ubicado en los bajos de Riazor en plena Tribuna Inferior. El club no ha desvelado excesivos detalles y prepara una presentación que ha generado bastante expectación.

Un proyecto iniciado por Tino Fernández

El ex presidente del Deportivo llevaba en su programa electoral la creación de un museo en el que mostrar la historia del club. El descenso a Segunda División paralizó el proyecto y nunca se llevó a cabo.

La idea quedó guardada en un cajón pero con el objetivo de poder ser retomada en un futuro. Lo intentó Antonio Couceiro pero el no ascenso ante el Albacete volvió a paralizar la idea de crear el museo.

Sin embargo ya se habían dado pasos hacia adelante. Un grupo de trabajadores del club llevaron a cabo un proceso de reestructuración y limpieza de trofeos en oficinas del club. Se visitaron museos de otros clubes europeos y Álvaro Diéguez, otro de los presidentes del club, anunció en un acto con los socios de plata que el club llevaría a cabo por fin la creación del museo.

El proyecto ha sido largo y el proceso tedioso pero este martes y bajo el mandato de Juan Carlos Escotet, el club inaugurará por fin el museo que se culminará en un futuro con la posibilidad de visitar la Torre de Marathon y completar así la experiencia.