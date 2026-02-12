Un nuevo éxito para el Deportivo Juvenil.

Un solitario gol de Lucas Regueiro fue suficiente para que el Deportivo Juvenil vuelva a colarse entre los mejores equipos de toda España. Los coruñeses asaltaron el Heliodoro y vencieron por cero goles a uno al Tenerife en un estadio poblado por más de cuatro mil aficionados.

Abegondo sigue dando sus frutos y el proyecto de cantera del Deportivo sigue avanzando. Con Miguel Filgueira en el banquillo, el conjunto blanquiazul superó los cuartos de final y jugará el próximo mes la final four.

El Dépor se clasificó junto a Barcelona, Celta y Las Palmas y peleará por convertirse en campeón.

Un proyecto muy serio

Lo del Juvenil no es flor de un día. El club está trabajando mucho y bien en categorías inferiores y la mayoría de equipos lideran en sus categorías con registros muy positivos.

Además son varios los jugadores que están siendo llamados por las inferiores de la selección española. En el primer equipo, Barcia, Mella y Yeremay se han asentado en plantilla y Noé, Bil y Samu han debutado.